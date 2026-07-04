SK海力士取消長約價上限

隨市場對記憶體需求持續升溫，集邦科技（TrendForce）引用綠色經濟新聞報導指出，南韓記憶體大廠SK海力士採用新合約，取消業界標準價格上限，意味就算簽了長約仍可漲價，以反映市況。

專家指出，SK海力士新簽的合約架構則允許在供應短缺進一步推升現貨價格時，長約供貨價格也可以完全反映市況、上調價格。

美光與重要客戶通用汽車不久前簽的重要策略客戶協議（SCA）中，則將產品的價格上限設定在2026年第2季市場最高價格，同時定下整個合約期間的最低價格，客戶承諾具有約束力的採購量。針對高頻寬記憶體（HBM）的下一代產品、DDR6和LPDDR6等，則透過協商條款另外分別定價。

記憶體大廠新簽的長期採購合約年限也在加長。市場傳出SK海力士與三星均將長期供應合約從傳統的一年，延長為三年至五年。美光的長約年限也準備拉長到五年，對車廠的長約則是三年。