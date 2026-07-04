三星傳記憶體再漲價20%

韓媒ZDNet Korea報導，三星電子正與客戶進行談判，目標是將第3季的DRAM平均售價，較前一季最多提高20%。瑞銀（UBS）調高下半年DRAM與儲存型快閃記憶體（NAND Flash）的漲幅，預測記憶體產業的營收在2026年達到9,920億美元，在2027年衝上1.763兆美元。

三星第1季的DRAM平均售價較前一季成長了90%左右，第2季再漲50%至60%。該公司目標第3季再調漲約20%。HBM生產比重相對較高的SK海力士，漲幅預計略低於此水準。DRAM漲價雖趨緩，但記憶體業者與大客戶簽署的長期供應協議（LTA）比率逐步擴大。

另一方面，因第2季DRAM平均漲價67%後，瑞銀調高第3季DRAM合約在基準情境下的合約價格漲幅，從原先預估的季增17%，調高至32%，第4季從12%調升至18%。瑞銀預測DRAM產業至少到2028年第2季，都將持續供不應求。

瑞銀也預測，第3季NAND Flash價格將季增30%，比原先預期的漲17%還高，第4季進一步上漲12%，和先前預期漲幅一致。