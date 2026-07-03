華碩ROG 20周年紀念電腦大全套44萬 玩家喊衝！原因有它

華碩（2357）電競品牌ROG玩家共和國慶祝創立20周年，推出限量15套的DIY電腦及周邊大全配售價43.99萬元，玩家還得限時排隊預購抽選，該價格一般人聽到驚訝，但在玩家圈卻看得出門道，而不只是擁有一群鐵粉，如今ROG品牌更向下往年輕族群紮根，繼動漫後又將推出ROG SAGA桌遊，要跟粉絲從線上玩到線下。

台灣電競品牌撐起產業半邊天，華碩ROG玩家共和國品牌7月慶祝成立20周年，除在台北中山商圈舉辦「ROG 20th Annvi. POP-UP」紀念特展，舉辦親子裝機課程等互動活動，微星（2377）也於6月舉辦品牌40周年慶祝，電競品牌是台灣科技業中少數成功在國際B2C市場有傑出表現的領域。

華碩電競暨辦公裝備總經理暨ROG委員會主席黃彥超表示，20年來，華碩推出第一片ROG主機板Crosshair開始，他剛好擔任ROG第一位產品經理，到第二年華碩推ROG筆電，次年推顯示卡，開始逐步打造ROG電競王國版圖，去年ROG年營業額也已經超過2,000億元。

最受矚目是，為20周年活動，華碩也全球推出超限量「ROG Edition 20」套裝機，4日上午11點開放現場排隊預購及線上預購抽選登記，其中包含準系統及電競螢幕的DIY大全配，售價43.99萬元售價不斐最受矚目，對此華碩主管坦言，雖總金額看起來高，但其實一張ROG Astral GeForce RTX 5090 Edition 20顯示卡價格就占大半（編按：單張卡零售價約18萬元）。

華碩創立至今累積600萬會員，其中VIP鐵粉密度高，全球累積不少高階DIY玩家及ROG品牌收藏玩家，信仰玩家的忠誠度極高，已有玩家在社群喊：想買！設計太毒了，有預算一定要收藏。

該套大全配有內建水冷系統及最頂規顯示卡，電源供應器高達3,000W，可以支援四張RTX 5090顯示卡，同時內建華碩ROG第一款自有品牌記憶體ROG ARCANA DDR5 Edition 20，算是ROG 生態系大合集。

不只是PC生態系更壯大，華碩今年也推出史上第一本漫畫ROG OMNI 無懼特攻，跨入二次元動漫市場，而此次快閃紀念特展，也首度發表7月將開賣的ROG桌遊，透過滑鼠墊及桌遊器具，打造一個電腦連線的線上遊戲與線下桌遊虛實融合的娛樂世界，華碩主管表示，透過漫畫跟桌遊等管道，可以讓更多人從小就熟悉並喜歡ROG，向更低年齡層族群紮根。

現場也展示Omni為主角的吉祥物機器人，透過機器視覺及語言模型的訓練，未來將扮演ROG品牌的虛擬偶像，跟玩家互動。

華碩慶祝ROG品牌20周年，在特展10日快閃電推出ROG NUC 16 Edition 20迷你電競桌機、雙螢幕旗艦ROG Zephyrus Duo 及ROG STRIX SCAR G18 電競筆電，也一口氣把過去歷代聯名產品/主題改裝機，如：《機動戰士鋼彈》、《新世紀福音戰士》、《初音未來》、「小島工作室」都展示出來，PC改裝世界冠軍AK Mod今年也是ROG的年度指定改裝師，也發表全新作品「ROG 20 A.R.C.H.」。

不只是華碩，微星6月也慶祝品牌40周年紀念展，發表MSI Titan 18 HX Dragon Edition特仕版筆電，同樣搭載頂規RTX5090顯示卡，售價將近20萬元，可以說電競玩家的信仰度高，品牌含金量也比一般消費市場高得多。

華碩20周年限量大全套配3,000W超大電源供應器，可以支援4張頂級顯示卡運轉。記者王郁倫／攝影

華碩44萬元超限量「ROG Edition 20」套裝機大全套中的電腦機殼，有著名的敗家之眼圖騰。記者王郁倫／攝影

華碩也將推出以動漫世界觀開發的桌遊，底圖是華碩滑鼠墊，期望玩家從線上遊戲玩到線下遊戲，都有華碩的元素。記者王郁倫／攝影

華碩電競暨辦公裝備總經理暨ROG委員會主席黃彥超與潮流藝術家BOUNCE、華碩業務副總江尹涵。記者王郁倫／攝影

華碩跨入二次元世界推第一部漫畫書。記者王郁倫／攝影