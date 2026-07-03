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科學家秘密基地2.0展覽開跑 互動遊戲模擬火箭發射

中央社／ 台北3日電

國研院攜手太空中心與海科館舉辦「國家科技寶藏－科學家的秘密基地2.0」展覽，今天正式開幕，透過互動遊戲，參觀者可化身海洋探測專家、抗震工程師，也能變身太空人，體驗模擬火箭發射。國研院院長蔡宏營表示，國研院致力把尖端科技轉化為科學遊戲，寓教於樂，希望對提升全民科學素養有所幫助。

「國家科技寶藏－科學家的秘密基地2.0」展覽今天開幕，於海科館第一特展廳展至2029年底，展出台灣杉二號超級電腦1/10模型、勵進研究船1/10模型等，讓民眾一睹國家科研成果。

蔡宏營表示，國研院4大任務為建構研發平台、支援學術研究、推動前瞻科技、培育科技人才。在培育科技人才方面，長期以來針對大學生及碩博士生，協助其在科學研究領域的發展。

蔡宏營指出，近年來國研院開始往下扎根，因為幫助中小學生建立對科學的興趣，並培養科學素養，也是非常重要的事，國研院致力將尖端科技轉化為有趣的科學遊戲，讓闖關者在探索與挑戰中獲得知識，寓教於樂，尤其能對中小學生有所啟發。

太空中心副主任朱崇惠表示，這次三方合作展覽，象徵著台灣在海、陸、空等全方位科研能量匯聚。過去大家可能覺得太空科技遙不可及，但這次展覽把太空科學的奧秘搬進博物館，讓它變得平易近人。

朱崇惠介紹，太空中心不僅準備豐富的衛星模型，還特別設計互動遊戲，讓闖關者可以親自操作搖桿，體驗模擬火箭發射的熱情，感受太空人發射升空時各項挑戰。

國研院指出，海洋中心、國震中心、生物模式中心、國儀中心、科政中心、半導體中心、國網中心都展出相關科普主題。其中，民眾可看到勵進研究船與水下機器人的水下探測成果，也能化身海洋探測專家，操作水下機器人，在深海展開探勘行動，感受水下科技如何改變人類對海洋的理解。

國研院表示，國震中心在展區提供耐震紙模型屋，讓民眾自行組裝、搖晃，體會不同結構房屋耐震能力的差異，並介紹跨海大橋如淡江大橋的建造原理、離岸風機基樁等。半導體中心則在現場透過動畫解析半導體晶片製造過程，幫助民眾建立基本概念。

此外，在太空中心展區，民眾可體驗為火箭裝填正確的燃料與氧化劑，再變身太空人，利用搖桿遠程操控火箭閃避隕石及太空垃圾等障礙物，將衛星發射至外太空。此區也展示台灣發射的衛星模型，讓觀展民眾深入體驗太空探索過程，也更全面認識台灣在太空領域的成就。

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