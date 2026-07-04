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大同大陸華映案 再審申請遭駁回
大同（2371）前日晚間發布重訊，中國大陸華映科技的法律訴訟案收到委任律師通知，大陸最高人民法院裁定駁回大同提出的再審申請。
大同指出，最高法院裁定認定有瑕疵，將與律師研究針對此狀態進行相關救濟程序，在大陸判決未獲得台灣法院認可前，於台灣並無強制執行力，對公司目前財務業務無影響。
本案源於過去華映至中國掛牌時，簽下業績承諾補償衍生糾紛。去年大陸法院二審判決大同須負連帶清償責任，賠償人民幣30.29億元（約新台幣136億元），導致大同去年度財報轉虧。
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