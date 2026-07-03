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金屬中心半導體檢測實驗室揭牌 南台灣再添關鍵檢測能量

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
金屬中心「半導體檢測實驗室」今日揭牌，將協助傳統製造業升級，切入半導體設備與關鍵零組件供應鏈。圖／金屬中心提供
金屬中心「半導體檢測實驗室」今日揭牌，將協助傳統製造業升級，切入半導體設備與關鍵零組件供應鏈。圖／金屬中心提供

金屬工業研究發展中心半導體檢測實驗室今日啟用，並與SEMI國際半導體產業協會、日立先端科技簽署合作備忘錄，盼補足南部高階檢測驗證缺口，協助傳統製造業升級，切入半導體設備與關鍵零組件供應鏈。

半導體先進製程對設備零組件的潔淨度、材料穩定性及表面缺陷控管要求愈來愈高，金屬工業研究發展中心今天啟用半導體檢測實驗室，強化南台灣半導體設備及關鍵零組件的檢測驗證能量。

金屬中心表示，新實驗室將提供設備關鍵零組件檢測、材料分析及製程改善等技術服務，補足南部半導體S廊帶高階檢測資源不足的問題，除服務半導體業者，也將協助金屬加工、精密機械、扣件等傳統產業提升品質與技術能力，加速打入半導體供應鏈。

未來與SEMI合作後，雙方將結合SEMI全球半導體產業網絡、國際標準及市場資訊，協助國內設備及零組件業者掌握先進製程、先進封裝需求，拓展國際市場。另攜手日立先端科技，共同建立半導體設備關鍵零組件檢測及在地合作平台。雙方聚焦表面處理、薄膜沉積、表面清洗等技術，推動高階零組件在地研發。

金屬中心董事長劉嘉茹表示，南台灣半導體先進製程與先進封裝持續發展，設備零組件朝高潔淨、高穩定及高可靠度升級，檢測需求也同步提升。這次實驗室啟用，已讓金屬中心成為國內少數具備大尺寸關鍵零組件電子顯微鏡檢測能力的研究單位，可就近支援南部半導體聚落，縮短檢測驗證及供應鏈認證時程。未來也將持續投入半導體先進製程技術、檢測驗證及製程改善，並結合產官學研資源，協助南部傳統產業跨足半導體、高階製造及智慧製造領域。

金屬中心劉嘉茹董事長（中）與SEMI國際半導體產業協會全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸（左），簽署合作備忘錄（MOU），經濟部產業技術司專委何祥瑋專委到場見證。圖／金屬中心提供
金屬中心劉嘉茹董事長（中）與SEMI國際半導體產業協會全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸（左），簽署合作備忘錄（MOU），經濟部產業技術司專委何祥瑋專委到場見證。圖／金屬中心提供

半導體 日立

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