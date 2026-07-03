國發會力推AI落地 無人機巡檢、智慧醫療成亮點

AI技術不再僅停留於研發階段，正加速走進民眾日常生活。國發會指出，為帶動產業自主能量與國際競爭力，積極協助國內業者及新創投入AI應用與系統整合研發，透過政府資源挹注，已成功在無人機巡檢、智慧醫療及基礎設施智慧管理等領域，驗證具商業化價值的創新應用模式。

國發會舉例，如電塔巡檢，傳統常需派遣五人以上進入現場攀塔，風險高且效率有限。導入無人機巡檢技術後，透過AI影像辨識與雲端平台，僅需二至三人操作，單次飛行即可完成多座電塔巡檢，不僅有效降低高空作業風險，更有助於及早掌握設備異常，提升供電服務韌性，讓日常用電更趨穩定。

智慧醫療方面，國發會表示，透過AI串接藥品供應鏈，實現從倉儲藥品進退貨驗證、全程溫控配送，到AI自動辨識處方箋指引庫存等，此計畫預計整合全台逾百家藥局，提升藥品配送精準度與管理效率，民眾可減少往返奔波時間，讓取藥服務更加即時、便利。

智慧管理部分，國發會規劃將AI與次世代通訊技術導入地熱電廠，整合自動巡檢機器狗、AI環境數據分析及智慧降溫水霧系統，預計可縮短人工巡檢時間達20%以上，強化再生能源穩定供電能力。透過這些指標性案例，逐步帶動產業升級轉型，並輸出具國際競爭力的創新模式。

此外，國發會也積極帶領業者參與智慧城市展、COMPUTEX、AI TAIWAN未來商務展、2026 AI+產業智慧共創全球大會等指標展會，設立「AI新十大建設專區」，累計達數十萬人次參觀，匯聚逾百個國家及地區買主，促進國際鏈結，加速國內智慧解決方案市場導入與應用擴散。

國發會表示，未來將持續輔導業者進行場域實證，並偕同國科會、經濟部、數發部等部會，深化中小微產業轉型與智慧政府創新服務，落實產業與生活「AI化」，全力推進台灣邁向智慧科技島。