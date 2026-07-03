貿聯-KY通過2項募資計畫 支應海外購料需求

連接線廠貿聯-KY加速擴張，董事會今天通過發行海外無擔保轉換公司債，與海外存託憑證（GDR）2項募資計畫，籌資目的為支應海外購料資金需求。

貿聯今天公告決議發行第7次海外無擔保轉換公司債，發行總額上限為5億美元（約新台幣159億元），發行期5年。

貿聯董事會也通過辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證（GDR），發行股數暫訂450萬股至600萬股，發行總金額依發行股數及實際每股發行價格而定。

根據貿聯公告，上述2項募資計畫，用途皆為支應海外購料的資金需求。

看好AI商機，貿聯近期擴張動作積極，6月剛宣布以現金收購Interplex集團的資料通訊業務InterplexDatacom，貿聯將支付包括交易企業價值8.5億美元，另附最高5000萬美元的或有價金，依股份買賣協議約定在特定條件達成下於後續年度支付。合計最多將投下9億美元，約新台幣287億元。

貿聯總經理鄧劍華表示，此交易為貿聯30年發展歷程中最新重要策略布局，透過整合Interplex Datacom業務，貿聯將進一步鞏固整合型資料中心基礎設施領域的市場地位，提供更完整的解決方案組合，持續推動產品朝向更高複雜度、更高附加價值的方向發展。