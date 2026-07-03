中華電信搶進製造未來式 以 AI、算力、能源、衛星助攻

電信龍頭中華電信（2412）表示，製造業迎接AI浪潮下，數位轉型契機並提升產業競爭力，中華電信以AI智慧製造、AI算力基礎建設、智慧儲能、多軌道衛星及AI補助輔導等創新應用，協助企業強化營運效能，打造更具韌性的智慧製造環境。

中華電信3日舉辦「2026 製造未來式 科技應用研討會」，中華電信企業客戶分公司總經理張本元表示，面對AI技術快速演進、全球供應鏈重組與淨零轉型壓力，製造業正加速朝向智慧化、數位化及永續化發展。

張本元指出，中華電信憑藉深厚的資通訊技術實力，具備全台最完整的網路、資料中心、雲端、資安、AI應用、能源管理與衛星通訊整合能力，提供企業從基礎建設到應用落地的一站式解決方案，協助製造業提升營運效率、強化競爭優勢與營運韌性。未來，中華電信將持續攜手產業夥伴，共同打造智慧製造新生態，加速產業升級與永續轉型。

中華電信分享「全場域AI智造實戰解析」，運用AIoT、AI視覺辨識、生成式AI及視覺語言模型（VLM）等技術，協助製造業從「數據驅動」邁向「決策優化」的實務成果。

中華電信指出，透過跨系統整合、感測監控與AI分析，能即時掌握設備運作狀況，並自動調整生產參數，協助企業將產線維運模式由被動維修升級為主動預防，有效提升生產效率與設備穩定性。

此外，中華電信也展示生成式AI於產品設計優化、智慧文件生成及設備故障診斷等創新應用，並結合辨識準確率達95%以上的AI視覺技術，協助企業強化品質管理、降低營運成本，打造兼具高效率、高品質與高安全性的智慧工廠。

而迎接AI算力需求驅動資料中心升級，中華電信打造新世代數位基礎建設，中華電信表示，隨著生成式AI與大型語言模型（LLM）快速發展，AI已逐漸成為企業提升營運效率與強化競爭力的重要工具，而支撐AI應用運作的算力基礎設施，也成為企業推動數位轉型不可或缺的關鍵要素。

中華電信認為，AI時代下資料中心面臨的電力、散熱、網路與營運挑戰。相較傳統機房，新世代AI伺服器大量採用GPU架構，單機櫃功率需求可達30至200kW以上，對電力供應、散熱管理及網路傳輸能力帶來全新挑戰，其中液冷技術更成為高密度運算環境的重要解決方案。

中華電信也積極布局新世代數位基礎建設，持續擴充網際網路資料中心（IDC）與人工智慧資料中心（AIDC）服務能量，並結合全光網路、雲端平台、IDC 代管、機房代建與資安防護等服務優勢，提供企業從機房規劃、雲端運算及AI應用的一站式服務。

此外，中華電信強調，具備完整機房建置與維運經驗，可依企業場域需求，協助規劃高密度供電、氣冷與液冷混合散熱、智慧監控與備援電力架構，協助製造業建構穩定、安全且高效的AI發展環境，加速邁向智慧轉型。

面對電價持續調升、電網供電穩定性挑戰，以及企業淨零碳排壓力日益增加，儲能系統已成為製造業提升競爭力的重要課題。中華電信分享「智慧儲能掌控能源」，探討儲能技術於產業場域的多元應用。

中華電信推出表後儲能整體解決方案，涵蓋家用型、工商型及大型貨櫃式等不同規模需求，並提供從用電資料分析、投資效益評估、系統規劃設計、工程建置，到雲端監控與維運管理的一站式整合服務。透過智慧能源管理平台，企業可即時掌握用電狀況、設備狀態與異常告警，進一步優化尖離峰用電策略與能源調度。

中華電信也分析，全球衛星產業發展趨勢與智慧製造時代的通訊韌性需求，並指出「多軌道衛星架構」已成為支撐智慧製造與數位轉型的重要基礎；以「海地星空」戰略布局，透過海底光纜、地面固網／行動／微波網路，以及高軌、中軌、低軌衛星資源整合，打造多層次、互補式的通訊備援架構。