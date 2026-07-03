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中華電舉辦科技研討會 展示AI智慧製造一站式方案
為協助製造業掌握人工智慧（AI）的數位轉型機會，中華電信今天舉辦「2026製造未來式 科技應用研討會」，分享AI智慧製造、AI算力基礎建設、智慧儲能、多軌道衛星及AI補助輔導等應用，協助企業強化營運效能。
中華電信企業客戶分公司總經理張本元透過新聞稿表示，面對AI技術快速演進、全球供應鏈重組與淨零轉型壓力，製造業正加速朝向智慧化、數位化及永續化發展，中華電信提供企業從基礎建設到應用落地的一站式解決方案，協助製造業提升營運效率、強化競爭優勢與營運韌性。
中華電信指出，此次研討會首先以「全場域AI智造實戰解析」為主題，分享中華電信運用人工智慧物聯網（AIoT）、AI視覺辨識、生成式AI及視覺語言模型（Vision Language Model，簡稱VLM）等技術，協助製造業從「數據驅動」邁向「決策優化」。
中華電信表示，會中也展示生成式AI在產品設計優化、智慧文件生成，以及設備故障診斷等創新應用，並結合辨識準確率達95%以上的AI視覺技術，協助企業強化品質管理、降低營運成本，打造兼具高效率、高品質與高安全性的智慧工廠。
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