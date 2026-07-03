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考驗信仰！華碩 ROG 20周年紀念特展限量套裝43.9萬

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
歡慶成軍20周年，華碩旗下電競領導品牌ROG玩家共和國將在中山商圈舉辦「ROG 20th Annvi. POP-UP」紀念特展。華碩／提供
歡慶成軍20周年，華碩旗下電競領導品牌ROG玩家共和國將在中山商圈舉辦「ROG 20th Annvi. POP-UP」紀念特展。華碩／提供

歡慶成軍20周年！華碩（2357）旗下電競領導品牌ROG玩家共和國迎來年度慶典最高潮！即日起一連十天，將在中山商圈舉辦「ROG 20th Annvi. POP-UP」紀念特展，其不僅延續ROG Lab理念和意象，並融入Edition 20系列專屬設計語彙，以「影曜黑」、「澈影透」與「矅金光」多層次演繹，打造兼具信仰傳承與未來願景的沉浸式空間。值得一提的是，ROG 20周年紀念量信仰套裝開賣，要價達43.9萬。

華碩表示，此次特展可近距離直擊全新Edition 20系列、雙螢幕旗艦ROG Zephyrus Duo (2026)及效能頂規王者ROG STRIX SCAR G18 (2026)電競筆電等終極配備，還有ROG x Intel Girls' Night、親子裝機課程，以及《PRAGMATA》、《鐵拳8》、《艾爾登法環 黑夜君臨》與《鳴潮》 on XBOX Game Pass等超人氣遊戲體驗，歡迎所有玩家踴躍前來共襄盛舉，探索ROG二十年經典沿革，共同見證「天生無懼」的榮耀傳奇！

本次「ROG 20th Annvi. POP-UP」紀念特展結合多個主題展區，像是以搭載Intel Core Ultra 9處理器與NVIDIA GeForce RTX 5090筆電級圖形處理器的ROG NUC 16 Edition 20迷你電競桌機為展示核心的Edition 20限定系列、歷代聯名產品/主題改裝機，如：《機動戰士鋼彈》、《新世紀福音戰士》、《初音未來》、「小島工作室」，以及ROG符碼互動攝影等；同時，亦攜手潮流藝術家BOUNCE創作限定噴漆主視覺，完美詮釋品牌由經典電馭叛客(Cyberpunk)邁向ROG Lab前瞻美學的精采蛻變。

此外，現場更首度公開PC改裝世界冠軍暨ROG年度指定Modder「AK Mod」的全新力作「ROG 20 A.R.C.H. (Adaptive ROG Core Hub)」，其同樣以ROG Lab為靈感來源，將未來實驗室機械手臂組裝艙體的概念具象化，採用強大的ROG Astral GeForce RTX 5090 Edition 20電競顯示卡和ROG Azoth Extreme Edition 20電競鍵盤在內等Edition 20系列零組件，細緻呈現ROG電競生態系多元樣貌；活動期間完成體驗闖關及打卡等任務，還有機會將價值近兩萬元的ROG XBOX ALLY電競掌機免費帶回家。

而備受玩家矚目的超限量「ROG Edition 20」套裝機組合，則預計於7月4日上午11點開放現場預購及線上預購抽選登記，包括：「DIY大全配：全收錄旗艦典藏」、「DIY小全配」與「NUC小全配」；現場消費千元即贈「ROG購物袋 + ROG 20th限定貼紙 + 特展每日集點抽獎券」等精美小禮；單筆滿額再送「Bounce x ROG 20th FINGERBOARDS Set」藝術家聯名手指滑板組、「ROG 20th酷潮保溫杯」。

華碩 中山商圈

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