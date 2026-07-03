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受消費端需求壓抑 集邦：第3季記憶體合約價漲幅收斂

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
集邦預估第3季記憶體合約價受消費端需求壓抑，漲幅收斂。路透
集邦預估第3季記憶體合約價受消費端需求壓抑，漲幅收斂。路透

集邦科技今日發布最新記憶體價格調查指出，今年第3季整體DRAM格局持續極度緊缺，但因消費性應用需求下修及高基期作用，合約價漲幅收斂，預計將季增13-18%；至於儲存型快閃記憶體（NAND Flash）主要需求仍由AI推論與大型資料中心建置支撐，但因合約價格已達歷史高點，消費類客戶在需求放緩，價格承受力已達極限，預估整體NAND Flash合約價將季增10-15%，幅度較前幾季明顯縮減。

觀察第3季PC DRAM市場，PC OEM庫存回補需求將支撐採購動能，但隨著筆電整機庫存進一步滾動至高成本原料，將帶動整機通路價格全面上漲、衝擊全年出貨量。原廠供給雖依照與PC OEM、模組廠約定的2026年供應量逐季交付，不過因原廠持續轉移產能給server應用，壓縮PC DRAM供應規模。

伺服器（Server） DRAM部分，搭配x86 CPU及RDIMM方案的通用型server聚焦於多工運算，持續作為agentic AI應用場景的主要記憶體配置。在CPU供給逐步改善下，預估server整機出貨至2027年將保持強勁，支撐2026下半年RDIMM消耗、庫存建置需求。第三季server DRAM供不應求態勢延續，惟部分買方採購價受限於長約(LTA)規定，整體價格漲幅縮減。

第三季智慧手機品牌需透過調漲終端售價平衡高昂的LPDRAM成本，但不利整機銷售。在生產計畫、採購策略更趨保守的前提下，LPDRAM需求可能進一步衰退。然而，由於原廠考量AI需求重新調配產出比重，預期LPDRAM供給將維持緊繃，繼續支撐合約價上行。

Graphics DRAM部分，NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell未如預期創造新一波GDDR7拉貨動能，加上筆電整體出貨量下修，相應的GDDR6/7需求皆偏弱。另一方面，原廠靈活轉換產能至其他主流產品，因此Graphics DRAM整體維持供給緊缺，GDDR6/7報價隨主流DRAM產品同步走揚。

第三季電視、機上盒等傳統消費性DRAM需求維持低迷，但車用、server SSD、網通等利基型應用表現相對穩健，且大廠加速退出消費性DRAM引發的轉單效應仍在發酵，實質需求未明顯萎縮。此外，大廠貫徹減產策略，台系業者擴產DDR4的規模又無法補足大廠退出留下的缺口，合約價維持上行。

智慧手機品牌廠於2026上半年提前完成大部分新機生產與拉貨，下半年除了旗艦機種的UFS 4.0仍有剛性升級需求，中低階產品的備貨動能相當低迷。

模組廠 筆電

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