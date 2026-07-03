AI互動遇上臺東山海風景 台灣大MyMoji進駐台東博覽會

AI應用無所不在，當AI互動遇上臺東山海風景，AI分身將成為探索地方文化新玩法。台灣大哥大（3045）旗下AI分身應用「MyMoji」即日起至8月20日進駐首屆「2026台東博覽會」，打造數位旅人，搭配16款臺東主題服飾、AI影片貼圖、AR旅拍，沉浸探索熱氣球與山海風景。

台灣大近年強打AI分身應用「MyMoji」，進駐大型賽事及觀光景點，今年前4月用戶數較去年同期成長75%，台灣大也擴大AI分身應用。

台灣大指出，「MyMoji」進駐首屆「2026台東博覽會」，於臺東縣立體育館與臺東舊站客運中心打造「台東數位旅人生成站」，融入臺東在地文化，結合AI建模、AR擴增實境、AI影片貼圖等互動，讓民眾打造專屬3D數位分身，化身「台東數位旅人」，以全新方式探索臺東。

MyMoji提供實體機台與AI自拍建模，民眾可快速建立個人化3D數位分身，再從16款結合臺東意象的主題服飾與4款配件挑選造型，將已具備規模的AI分身服務從日常娛樂場景拓展至觀光體驗的具體實踐。

台灣大表示，設計靈感來自臺灣國際熱氣球嘉年華、2026台東最美星空、2026 Taiwan PASIWALI Festival 原住民族國際音樂節…等。除數位分身外，現場也提供20款GIF動態貼圖與20款AI影片貼圖即時產出旅遊紀念內容。並透過AR擴增實境技術，讓數位分身走進臺東星空、海岸與節慶場景，留下虛實融合的旅遊紀錄。