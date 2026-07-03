砸92億元拚AI教育 蔣萬安：亞洲首座AI教育中心落腳北士科

台北市政府3日發布《臺北市AI教育政策白皮書》，宣布未來四年將投入92億元推動AI教育，聚焦升級AI助理、建置AI PC與智慧載具、推動跨域AI課程、打造校園AI實驗室及設立亞洲首座AI教育中心五大核心政策，盼全面提升學生AI素養，培育未來人才。

台北市長蔣萬安出席「臺北市AI教育政策白皮書發布會暨AI教育論壇」表示，台北市日前獲得「李光耀世界城市獎」特別獎，國際評審肯定台北以AI驅動智慧城市的治理成果。面對全球AI浪潮，台北不只要跟上趨勢，更要主動布局，將AI全面導入教育、市政及人才培育。

蔣萬安也表示，市府規劃在2027年底前，為全體市府同仁配置專屬AI Agent（人工智慧助理）「CiviClaw」，協助處理各項市政業務，提升行政效率與服務品質。

在教育方面，市府將全面升級「酷AI」平台，打造教師與學生的個人化AI助理，協助教師備課、教學、派題、學習診斷及閱卷，減輕行政與教學負擔，也能提供學生更個人化的自主學習支援。

硬體建設方面，今年暑假將完成全市國小至高中職教室智慧大螢幕建置，未來四年逐步為教師配備AI PC，並升級學生數位載具，同時推動光纖到教室及校園Wi-Fi 7，打造高速、穩定的AI學習環境。

課程規劃則將延續今年3月全國首創發布的科技領域AI教學綱要，進一步導入無人機、機器人、人工智慧物聯網（AIoT）及STEAM等跨域課程，讓學生從國小到高中持續接觸AI科技，培養未來競爭力。

此外，市府也將打造校園AI實驗室（AI Lab），結合新世代技職教育及高中發展，建置具備邊緣運算設備及GPU算力的教學環境，提供學生模型訓練與AI實作學習場域。

蔣萬安表示，配合輝達（NVIDIA）未來進駐北投士林科技園區，市府也將在北士科設立亞洲首座AI教育中心，負責統籌師資培訓、課程設計及產學合作，並培養兼具資訊安全、科技倫理及負責任AI（Responsible AI）素養的人才，引導學生成為具備思辨能力的數位公民。

蔣萬安最後引用輝達執行長黃仁勳的話表示，「你不會因為AI而失去工作，但你可能會被懂得使用AI的人取代」。他鼓勵師生及市府團隊保持開放心態，持續學習並善用AI工具，攜手打造台北成為亞洲AI發展的重要樞紐。