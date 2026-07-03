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韓劇、韓綜雙主軸發威遠傳 friDay影音付費會員年增24%

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

遠傳（4904）3日公布，遠傳friDay影音2026上半年排行榜出爐，深耕「獨家韓劇」與「多元韓綜」雙主軸，吸引付費會員較去年增長24%，韓劇、韓綜觀看時長也持續成長，展現貼近用戶需求、因應市場潮流的經營成果。

根據財團法人資訊工業策進會產業情報研究所（MIC）於今年5月份發布「2026台灣影音觀看行為調查：線上串流訂閱情況」，遠傳friDay影音的使用率領先其他本土串流影音平台，今年初獲得國家通訊傳播委員會（NCC）發布的《114年通訊傳播市場報告》為本土OTT平台付費訂閱第一名；遠傳也蟬聯台灣網路輿情分析工具權威《OpView社群口碑資料庫》國內OTT娛樂影音平台網路品牌總聲量之冠。

遠傳指出，遠傳friDay影音2026上半年總收視榜，獨家韓劇、熱播韓綜持續霸榜，李帝勳領銜主演的《模範計程車3》勇奪收視冠軍，勁爆話題不斷的《權慾之巔 Climax》、韓國真實案件改編的《稻草人》、與霸總教科書《理事長和我的秘密關係》分列第二、四、六名，5月底才上架播出的《新進社員姜會長》以黑馬之姿衝進第十名。

韓綜則在總排行榜中拿下四席，《拜託了冰箱》超越第二名《Running Man》奪下綜藝第一、總榜第三的好成績，李瑞鎮的《對於我來説過於刻薄的經紀人－秘書鎮》獲總排行第七名；國民MC劉在錫與輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳的對談，讓《劉QUIZ ON THE BLOCK》創下上架以來收視最高紀錄、居總榜第九。安孝燮、李敏鎬、JISOO演出的《全知讀者視角》則代表電影類，拿下總榜第八名。

此外，遠傳指出，獨家播出的蘇打綠團綜《6人行不行》，帶動台綜上半年觀看人數成長翻倍，也成為唯一入榜的本土綜藝。

遠傳觀察，動漫榜以續作系列斬獲一半席次的好成績，《咒術迴戰死滅迴游前篇》勇奪第一，第二名《葬送的芙莉蓮第2季》、第五名《烏龍派出所》、第六名《關於我轉生變成史萊姆這檔事第4季》；電影榜由韓國賣座大片《全知讀者視角》奪冠，《看不見的國家》代表台灣電影進榜。

韓劇 遠傳 NCC

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