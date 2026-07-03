AI伺服器撐盤、消費端喊累 集邦：本季DRAM、NAND漲幅收斂

集邦3日發布最新調查指出，本季整體DRAM仍處於極度緊缺狀態，不過受消費性應用需求下修、價格高基期影響，合約價漲幅將較前幾季收斂，預估一般型DRAM合約價季增13%至18%；NAND Flash同樣受AI推論與大型資料中心建置支撐，惟價格已達高檔，預估第3季合約價季增10%至15%。

集邦表示，DRAM市場供給仍緊，主因原廠持續將產能轉向server應用，壓縮PC DRAM、LPDRAM與consumer DRAM供應。Server DRAM方面，隨CPU供給逐步改善，通用型伺服器出貨至2027年仍將維持強勁，帶動RDIMM消耗與庫存建置需求；不過部分買方受長約價格限制，第3季漲幅也將較先前放緩。

消費端則成為壓抑價格漲勢的主要變數。集邦指出，PC OEM上半年提前備貨，筆電整機庫存成本墊高，後續漲價恐衝擊全年出貨；智慧手機品牌也面臨高昂LPDRAM成本，若調漲終端售價恐不利銷售，因此生產計畫與採購策略轉趨保守。不過，由於原廠優先配置AI與server相關產出，LPDRAM與PC DRAM供給仍偏緊，合約價仍具上行支撐。

NAND Flash方面，Enterprise SSD仍是價格支撐重心。集邦表示，受惠NVIDIA Vera Rubin平台逐步出貨，加上AI與資料中心需求延續，原廠持續強化enterprise SSD供給；但受到內部DRAM產能短缺影響，小容量、高速enterprise SSD產品仍供應吃緊，整體價格維持上漲。相較之下，client SSD因PC OEM庫存偏高、終端需求僅由商用機種支撐，買方接受新一輪漲價意願降低，合約價漲幅將被壓縮。

至於傳統消費性記憶體，集邦指出，電視、機上盒等consumer DRAM需求仍低迷，但車用、server SSD、網通等利基型應用相對穩健，加上大廠退出consumer DRAM引發轉單效應仍在發酵，供給缺口未完全被台系業者DDR4擴產補足，因此合約價仍維持上行。eMMC／UFS與NAND Flash Wafer則因智慧手機中低階備貨疲弱、零售市場需求不振，賣方議價能力轉弱，本季漲幅將明顯趨緩。