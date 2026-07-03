ROG 20周年紀念特展炸裂登場 展示20年來沿革

華碩（2357）旗下電競領導品牌ROG玩家共和國即日起一連十天，將在中山商圈舉辦「ROG 20th Annvi. POP-UP」紀念特展，其不僅延續ROG Lab理念和意象，並融入Edition 20系列專屬設計語彙，以「影曜黑」、「澈影透」與「矅金光」多層次演繹，打造兼具信仰傳承與未來願景的沉浸式空間。

本次「ROG 20th Annvi. POP-UP」紀念特展結合多個主題展區，像是以搭載Intel® Core™ Ultra 9處理器與NVIDIA® GeForce RTX 5090筆電級圖形處理器的ROG NUC 16 Edition 20迷你電競桌機為展示核心的Edition 20限定系列、歷代聯名產品/主題改裝機。同時，亦攜手潮流藝術家BOUNCE創作限定噴漆主視覺，完美詮釋品牌由經典電馭叛客(Cyberpunk)邁向ROG Lab前瞻美學的精采蛻變。

此外，現場更首度公開PC改裝世界冠軍暨ROG年度指定Modder「AK Mod」的全新力作「ROG 20 A.R.C.H. (Adaptive ROG Core Hub)」，其同樣以ROG Lab為靈感來源，將未來實驗室機械手臂組裝艙體的概念具象化。