蘋果將推出首款折疊手機 市調機構預計折疊手機 ASP 將年增18%

蘋果預計推出首款折疊手機，Counterpoint Research指出，Apple加入戰局帶動高階化，折疊手機市場今年迎來新一波成長，同時全球折疊手機平均售價（ASP）預估年增18%，AI多工應用帶動大尺寸折疊手機需求持續增加。至於折疊手機面板市場2026年出貨預估成長24%，營收成長48%。

Counterpoint Research認為，未來折疊手機競爭重點將不再只是硬體規格，而是AI應用、生產力體驗及軟體生態系整合。隨著Generative AI與Agentic AI逐步進入多工處理、跨應用程式協作及任務執行，大尺寸Book-type折疊手機可提供更大的工作空間，更適合使用者同時檢視資訊、管理AI工作流程，以及在Email、行事曆、文件及通訊軟體之間快速切換，因此將持續成為品牌布局重點。

Counterpoint Research 研究副總監Liz Lee表示，折疊手機鎖定願意為更高生產力與更佳使用體驗付費的高階消費者，尤其Book-type產品在AI多工應用情境下，將提供相較傳統智慧型手機更具差異化的價值。

Counterpoint Research 資深分析師Enze Qi指出，Book-type已從過去與Clamshell並行，逐步成為市場主流，其成長並非完全來自Apple，而是受到更佳生產力、更大的螢幕體驗，以及品牌更高獲利能力共同推動。