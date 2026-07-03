快訊

中華郵政A7「禁坐令」未解？吹哨者踢爆新椅沒到位 緊急調椅子卻是壞的

中選會人事案又封殺 藍白再聯手「不同意」3政院補提名單

聽新聞
0:00 / 0:00

蘋果將推出首款折疊手機 市調機構預計折疊手機 ASP 將年增18%

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導
折疊手機已在高階Android手機市場站穩腳跟，蘋果也將在2026年推出首款折疊機。路透
折疊手機已在高階Android手機市場站穩腳跟，蘋果也將在2026年推出首款折疊機。路透

蘋果預計推出首款折疊手機，Counterpoint Research指出，Apple加入戰局帶動高階化，折疊手機市場今年迎來新一波成長，同時全球折疊手機平均售價（ASP）預估年增18%，AI多工應用帶動大尺寸折疊手機需求持續增加。至於折疊手機面板市場2026年出貨預估成長24%，營收成長48%。

Counterpoint Research認為，未來折疊手機競爭重點將不再只是硬體規格，而是AI應用、生產力體驗及軟體生態系整合。隨著Generative AI與Agentic AI逐步進入多工處理、跨應用程式協作及任務執行，大尺寸Book-type折疊手機可提供更大的工作空間，更適合使用者同時檢視資訊、管理AI工作流程，以及在Email、行事曆、文件及通訊軟體之間快速切換，因此將持續成為品牌布局重點。

Counterpoint Research 研究副總監Liz Lee表示，折疊手機鎖定願意為更高生產力與更佳使用體驗付費的高階消費者，尤其Book-type產品在AI多工應用情境下，將提供相較傳統智慧型手機更具差異化的價值。

Counterpoint Research 資深分析師Enze Qi指出，Book-type已從過去與Clamshell並行，逐步成為市場主流，其成長並非完全來自Apple，而是受到更佳生產力、更大的螢幕體驗，以及品牌更高獲利能力共同推動。

手機 智慧型手機 Apple 摺疊手機 蘋果

延伸閱讀

加入折疊手機戰場 蘋果面板採購超過華為

史上最貴iPhone將登場...摺疊機是糖果還毒藥？專家：發布會後往往有失望賣壓

蘋果新機攻勢要來了! 5款新iPhone將接力登場 摺疊機備貨衝1,000萬支

00888預計配1.753元…配息率狂飆破18%！永豐投信4檔ETF公告出爐 7月24日最後買進日

相關新聞

英特爾傳搶單 法人：無礙台積電營運

市場傳出英特爾（Intel）近期搶單台積電（2330）先進封裝、TPU等大單，不過，法人機構表示，Intel在先進封裝等技術上，目前依然落後台積電，近期相關消息不斷，主要是台積

蘋果將推出首款折疊手機 市調機構預計折疊手機 ASP 將年增18%

蘋果預計推出首款折疊手機，Counterpoint Research指出，Apple加入戰局帶動高階化，折疊手機市場今年迎來新一波成長，同時全球折疊手機平均售價（ASP）預估年增18%，AI多工應用帶動大尺寸折疊手機需求持續增加。至於折疊手機面板市場2026年出貨預估成長24%，營收成長48%。

FIFA 世界盃16強賽周日登場 MOD、Hami Video 獨家動態雷達視角轉播

2026 FIFA世界盃賽事如火如荼，巴西、法國、挪威等強隊陸續晉級，16強賽將於本周日（5日）凌晨起登場。中華電信MOD、Hami Video完整直播104場全賽事，隨著梅西、C羅、姆巴佩等球星關鍵表現，帶動MOD、Hami Video一波波收視熱潮。本屆Hami Video提供24小時專屬足球頻道與回看功能，精準掌握賽事關鍵時刻，帶動Hami Video電視運動館網路天數型方案訂閱數，於開賽前17天即成長為上屆同期的3.7倍，最高同時上線數則落在6月30日巴西「森巴軍團」和日本「藍武士」，最終巴西逆轉比分的一球。

集邦：第3季記憶體價格持續受AI server需求支撐 惟漲幅收斂

根據TrendForce最新記憶體價格調查，2026年第3季整體DRAM格局持續極度緊缺，惟因消費性應用需求下修及高基期作用，合約價漲幅收斂，預計將季增13-18%。NAND Flash主要需求仍由AI推論與大型資料中心建置支撐，但因合約價格已達歷史高點，消費類客戶在需求放緩的情況下，對價格承受力已達極限，預估整體NAND Flash合約價將季增10-15%，幅度較前幾季明顯縮減。

美國半導體投資熱 德州科學園區吸引台灣企業布局

美國通過《晶片與科學法案》（CHIPS and Science Act），投入逾500億美元推動本土半導體製造，掀起全美各州新一波投資熱。隨著AI運算需求快速成長及全球供應鏈重組加速，美國科技企業持續要求供應鏈夥伴建立在地製造能力，以台灣科學園區模式為基礎的產業聚落，也逐漸成為台灣企業赴美布局的重要方向。其中德州已浮現成為台廠布局重據點。

英飛凌德勒斯登新廠啟用 50億歐元押注AI電源、車用與工業功率半導體

功率半導體大廠英飛凌今（3）日宣布，位於德國德勒斯登的智慧功率晶圓廠（Smart Power Fab）正式啟用，較原定計畫提前數月投產。該廠總投資達50億歐元，為英飛凌史上最大單筆投資，也是德國近年重要高科技投資案之一，預計將新增1,000個直接就業機會。隨新廠投產，英飛凌德勒斯登基地產能將翻倍，並成為全球最大的功率半導體及類比／混合訊號技術生產基地。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。