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FIFA 世界盃16強賽周日登場 MOD、Hami Video 獨家動態雷達視角轉播
2026 FIFA世界盃賽事如火如荼，巴西、法國、挪威等強隊陸續晉級，16強賽將於本周日（5日）凌晨起登場。中華電信MOD、Hami Video完整直播104場全賽事，隨著梅西、C羅、姆巴佩等球星關鍵表現，帶動MOD、Hami Video一波波收視熱潮。本屆Hami Video提供24小時專屬足球頻道與回看功能，精準掌握賽事關鍵時刻，帶動Hami Video電視運動館網路天數型方案訂閱數，於開賽前17天即成長為上屆同期的3.7倍，最高同時上線數則落在6月30日巴西「森巴軍團」和日本「藍武士」，最終巴西逆轉比分的一球。
為提供球迷絕佳觀賽視野，中華電信宣布於16強賽起，每場都將提供獨家動態雷達視角，不僅全場無廣告、賽後還有原音訪問。
本屆FIFA世界盃小組賽階段，全民觀賽熱潮已逐漸升溫，MOD熱點回看前三名為球王梅西帽子戲法、南韓捷克全場精華、中村敬斗抽射得分，前十名與梅西相關熱點即占了四席；Hami Video動態雷達視角流量表現最佳場次為6月20日巴西與海地之戰，統計該場賽事數據，使用動態雷達視角觀看的收視人次占整體收視人次約三分之一，持續創造歷屆大賽最佳科技轉播表現。後續16強精彩賽事包括：7月5日巴拉圭VS法國、7月6日巴西VS挪威等。
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