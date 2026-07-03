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SAP 任命Verena Siow為亞太區總裁
SAP亞太區宣布，任命Verena Siow為SAP亞太區總裁。她將常駐新加坡，負責驅動客戶創造商業價值，助力企業加速業務轉型，幫助亞太區客戶充分發揮SAP解決方案的價值。
Verena Siow在科技產業擁有近三十年的豐富經驗，在SAP任職的十五年期間曾擔任多個重要管理職位。她最近的職務是Business Suite負責人，負責推動雲端業務成長並提升端到端客戶價值。在此之前，她曾擔任SAP東南亞地區總裁兼總經理。
SAP亞太區、歐洲、中東及非洲區及中東歐區首席營收長Manos Raptopoulos表示：「SAP的業務成長得益於AI創新的加速發展，而這背後離不開我們的使命、人才與合作夥伴生態的支持。Verena擁有深厚的區域市場經驗，專注於為客戶創造成功，並展現出卓越的領導力，將推動SAP在亞太這一關鍵成長市場創造更大價值。」
Verena Siow表示：「當前正值SAP亞太業務發展的關鍵時期。SAP所宣導的自主營運企業（Autonomous Enterprise）願景，透過無縫連結數據、流程與人員，將幫助客戶在AI時代重塑業務，創造具體成果。」
SAP在亞太地區的業務覆蓋澳洲和紐西蘭、大中華地區、印度、日本、韓國及東南亞市場，目前設有46個辦公室據點及SAP研究院，擁有超過5萬名員工。SAP在亞太區服務數以萬計的客戶，包括日本電氣、Coles 集團、Wipro、阿里巴巴集團、富士通、現代汽車、恒天然、昆士蘭交通與主幹道部（Queensland Department of Transport and Main Roads）以及亞洲塗料（Asian Paints）等眾多頂尖企業。
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