安圖斯攜手長庚科大 打造國考 AI 機器人

面對台灣超高齡社會與護理人力短缺挑戰，AI 正逐步成為醫護教育轉型的重要推手，如何提升人才培育效率與學習品質，已成為醫療與教育領域共同關注的重要課題。宏碁（2353）旗下子公司安圖斯（7875）科技攜手長庚科技大學，導入 Altos BrainSphere R680 F7 地端 AI 運算平台，共同建置「護理師考照專家機器人」落地，打造具備智慧診斷與個人化學習能力的新一代 AI 學習平台，並推動 AI 應用從雲端正式走向校園地端化。

安圖斯科技執行長李占傑表示：「AI 應用正從雲端服務階段，逐步走向需要高穩定性、低延遲與資料自主治理的核心場域，而教育與醫療正是最具代表性的應用情境之一。此次合作期望協助長庚科大建置完善的地端 AI 算力環境，不僅支援當前教學應用，更著眼於打造可持續發展的 AI 基礎架構，強化智慧校園的自主 AI 能力。」

長庚科技大學校長范君瑜表示：「當AI進入教室，最重要的問題是學生是否真正理解，而不僅僅是記住答案；AI應該是提升學習品質，而不是創造新的依賴。這次的合作不僅是為了提升護理師的考照通過率，更是希望建構真正懂教育的智慧校園。」

安圖斯科技瞄準教育領域對生成式 AI 與個人化學習應用的快速成長，與長庚科大合作建置地端 AI 運算環境，打造「護理師考照專家機器人」，透過 Altos BrainSphereTM R680 F7 AI 伺服器的強大性能，整合Graph RAG、知識圖譜及大型語言模型等需求，可針對學生學習狀況進行知識關聯分析、弱點診斷與個人化學習建議；並藉由提升GPU 推論資源，能支援數百位學生同時進行知識圖譜分析、AI 推薦題目生成及弱點診斷。

此外，安圖斯科技的地端AI算力平台，能使學生學習資料、AI 推論與知識分析流程皆可於校內完成，不僅有效提升運算效能與使用體驗，也實現「資料不出校」的智慧教育模式，兼顧資料安全、治理需求與未來擴充彈性。

此次合作不僅展現地端 AI 在智慧醫護教育領域的實際應用成果，也反映教育機構對自主 AI 算力與資料治理需求的快速成長。展望未來，安圖斯科技不僅將持續協助校園打造智慧醫護教育基礎設施，更將深化 AI 基礎設施布局，攜手教育、醫療及研究機構推動更多創新應用場景，協助客戶建構安全、高效且可持續擴充的地端 AI 環境，加速 AI 技術於各產業落地發展。