英飛凌德國德勒斯登廠啟用 為德國、歐洲注入發展新動能
英飛凌於7月2日宣布，啟用其位於德國德勒斯登的智慧功率晶圓廠（Smart Power Fab），比原計畫提前數月投產。該項目總投資達50億歐元，是英飛凌史上規模最大的單筆投資，也是德國近年來最大的投資項目之一，將新增1,000個直接就業機會。隨著新工廠的投產，英飛凌在德勒斯登基地的產能將實現翻倍，並成為全球最大的智慧功率半導體和類比/混合訊號技術生產基地。
德國總理默茨（Friedrich Merz）表示，英飛凌新智慧功率晶圓廠的啟用向外界傳遞出一個強有力的訊號—德國和歐洲依然是重要的工業中心。這項投資證明，在德國開展具有全球競爭力的先進半導體製造完全可行。功率半導體是推動能源轉型、未來交通出行以及人工智慧基礎設施建設的關鍵技術，對提升經濟的未來競爭力至關重要。英飛凌在德勒斯登擴大產能，也將進一步增強德國的技術主權以及歐洲關鍵供應鏈的韌性。
英飛凌執行長 Jochen Hanebeck表示，新工廠的投產恰逢其時。智慧功率晶圓廠正在為未來關鍵技術提供急需的產能支援，從AI資料中心供電到軟體定義汽車，再到再生能源等領域。透過此一布局，英飛凌正為全球AI革命的發展以及關鍵產業供應鏈安全提供重要支撐，並進一步鞏固作為全球領先功率半導體及類比/混合訊號技術製造商的領先地位。
隨此次擴產，英飛凌德勒斯登基地進一步鞏固其作為全球領先的功率半導體及類比/混合訊號技術製造基地的地位，同時，也進一步鞏固了以德勒斯登及周邊地區為核心的「薩克森矽谷（Silicon Saxony）」半導體產業作為歐洲領先半導體產業聚落的地位。
德國薩克森州州長Michael Kretschmer表示，德勒斯登是歐洲最大的微電子產業聚落所在地，英飛凌選擇在此投資建設新工廠，充分體現了這一地區突出的區位優勢。
他強調，英飛凌全新的智慧功率晶圓廠將進一步增強這一獨特的產業生態系統，也表明在具備良好基礎條件的情況下，大型工業專案能夠安全、高效地快速落地實施。這不僅彰顯了德勒斯登作為先進產業基地的吸引力，也為歐洲微電子產業的未來發展釋放積極訊號。
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