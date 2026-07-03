快訊

畫面曝光！移民署破跨國人口販運賣淫集團逮18人 救出9緬籍賣淫女

世足賽／克羅埃西亞球迷怒丟垃圾、比中指！美媒解釋「致命越位」原因

手機搜答案等於人在發呆 日本實驗揭大腦陷阱防變笨

聽新聞
0:00 / 0:00

英飛凌德國德勒斯登廠啟用 為德國、歐洲注入發展新動能

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
英飛凌德國德勒斯登廠啟用，為德國、歐洲乃至全球注入發展新動能。圖／英飛凌提供
英飛凌德國德勒斯登廠啟用，為德國、歐洲乃至全球注入發展新動能。圖／英飛凌提供

英飛凌於7月2日宣布，啟用其位於德國德勒斯登的智慧功率晶圓廠（Smart Power Fab），比原計畫提前數月投產。該項目總投資達50億歐元，是英飛凌史上規模最大的單筆投資，也是德國近年來最大的投資項目之一，將新增1,000個直接就業機會。隨著新工廠的投產，英飛凌在德勒斯登基地的產能將實現翻倍，並成為全球最大的智慧功率半導體和類比/混合訊號技術生產基地。

德國總理默茨（Friedrich Merz）表示，英飛凌新智慧功率晶圓廠的啟用向外界傳遞出一個強有力的訊號—德國和歐洲依然是重要的工業中心。這項投資證明，在德國開展具有全球競爭力的先進半導體製造完全可行。功率半導體是推動能源轉型、未來交通出行以及人工智慧基礎設施建設的關鍵技術，對提升經濟的未來競爭力至關重要。英飛凌在德勒斯登擴大產能，也將進一步增強德國的技術主權以及歐洲關鍵供應鏈的韌性。

英飛凌執行長 Jochen Hanebeck表示，新工廠的投產恰逢其時。智慧功率晶圓廠正在為未來關鍵技術提供急需的產能支援，從AI資料中心供電到軟體定義汽車，再到再生能源等領域。透過此一布局，英飛凌正為全球AI革命的發展以及關鍵產業供應鏈安全提供重要支撐，並進一步鞏固作為全球領先功率半導體及類比/混合訊號技術製造商的領先地位。

隨此次擴產，英飛凌德勒斯登基地進一步鞏固其作為全球領先的功率半導體及類比/混合訊號技術製造基地的地位，同時，也進一步鞏固了以德勒斯登及周邊地區為核心的「薩克森矽谷（Silicon Saxony）」半導體產業作為歐洲領先半導體產業聚落的地位。

德國薩克森州州長Michael Kretschmer表示，德勒斯登是歐洲最大的微電子產業聚落所在地，英飛凌選擇在此投資建設新工廠，充分體現了這一地區突出的區位優勢。

他強調，英飛凌全新的智慧功率晶圓廠將進一步增強這一獨特的產業生態系統，也表明在具備良好基礎條件的情況下，大型工業專案能夠安全、高效地快速落地實施。這不僅彰顯了德勒斯登作為先進產業基地的吸引力，也為歐洲微電子產業的未來發展釋放積極訊號。

英飛凌 德國 歐洲

延伸閱讀

英飛凌德勒斯登新廠啟用！50億歐元押注AI電源、車用與工業功率半導體

英飛凌宣布 投資50億歐元的德勒斯登智慧功率晶圓廠提前投產

英飛凌完成對ams OSRAM非光學類比/混合訊號感測器業務的收購

英飛凌完成收購 ams OSRAM 感測器業務 強化車用、工業與醫療布局

相關新聞

英特爾傳搶單 法人：無礙台積電營運

市場傳出英特爾（Intel）近期搶單台積電（2330）先進封裝、TPU等大單，不過，法人機構表示，Intel在先進封裝等技術上，目前依然落後台積電，近期相關消息不斷，主要是台積

集邦：第3季記憶體價格持續受AI server需求支撐 惟漲幅收斂

根據TrendForce最新記憶體價格調查，2026年第3季整體DRAM格局持續極度緊缺，惟因消費性應用需求下修及高基期作用，合約價漲幅收斂，預計將季增13-18%。NAND Flash主要需求仍由AI推論與大型資料中心建置支撐，但因合約價格已達歷史高點，消費類客戶在需求放緩的情況下，對價格承受力已達極限，預估整體NAND Flash合約價將季增10-15%，幅度較前幾季明顯縮減。

美國半導體投資熱 德州科學園區吸引台灣企業布局

美國通過《晶片與科學法案》（CHIPS and Science Act），投入逾500億美元推動本土半導體製造，掀起全美各州新一波投資熱。隨著AI運算需求快速成長及全球供應鏈重組加速，美國科技企業持續要求供應鏈夥伴建立在地製造能力，以台灣科學園區模式為基礎的產業聚落，也逐漸成為台灣企業赴美布局的重要方向。其中德州已浮現成為台廠布局重據點。

英飛凌德勒斯登新廠啟用 50億歐元押注AI電源、車用與工業功率半導體

功率半導體大廠英飛凌今（3）日宣布，位於德國德勒斯登的智慧功率晶圓廠（Smart Power Fab）正式啟用，較原定計畫提前數月投產。該廠總投資達50億歐元，為英飛凌史上最大單筆投資，也是德國近年重要高科技投資案之一，預計將新增1,000個直接就業機會。隨新廠投產，英飛凌德勒斯登基地產能將翻倍，並成為全球最大的功率半導體及類比／混合訊號技術生產基地。

載板廠小心了！三星、SK海力士「賺很大」竟要載板供應商降價

記憶體價格飆漲，南韓三星、SK海力士獲利攀高之際，韓國印製電路板暨半導體封裝產業協會（KPCA）透露，兩大記憶體巨頭要求上游載板供應商降價，並吐回上半年載板漲價幅度。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。