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愛德萬測試攜手OpenLight 共同開發矽光子量產設備

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
愛德萬測試宣布攜手OpenLight， 共同開發矽光子量產設備。圖/愛德萬官網
愛德萬測試宣布攜手OpenLight， 共同開發矽光子量產設備。圖/愛德萬官網

半導體測試設備供應商愛德萬測試與異質矽光子整合及客製化光子應用專用積體電路（PASIC） 設計領導廠商OpenLight近日共同宣布，雙方將展開合作，開發可擴充且適用於量產環境的矽光子測試解決方案。

愛德萬表示，人工智慧（AI）與高效能運算 工作負載持續成長，資料中心正加速導入矽光子與共同封裝光學技術，以滿足新一代AI應用對頻寬、延遲及能源效率的需求。

為支援此一產業趨勢，愛德萬測試將與OpenLight合作，共同因應大規模批量電光元件例如光引擎（Optical Engine）測試所面臨的特殊挑戰。透過此次合作，雙方目標是建立針對量產製造場景的端到端測試解決方案，以支援擴大生產次世代矽光子元件，並加速光互連技術於資料中心及高速網路應用領域的普及。

OpenLight執行長Adam Carter指出，借重愛德萬測試在測試領域的領先地位，將有助推出先進解決方案，在開創顧客價值的同時，亦滿足客戶的量產製造需求。

愛德萬測試集團執行長暨代表董事Doug Lefever亦表示，隨著AI與高效能運算持續推升市場對更高頻寬及更優異之能源效率的需求，此次合作有助雙方開創新測試解決方案，協助客戶擴大生產，並加速次世代光子技術上市，以滿足AI時代的需求。

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