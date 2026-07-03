英特爾傳搶單 法人：無礙台積電營運
市場傳出英特爾（Intel）近期搶單台積電（2330）先進封裝、TPU等大單，不過，法人機構表示，Intel在先進封裝等技術上，目前依然落後台積電，近期相關消息不斷，主要是台積
電高階產能和後段封測滿載，使台積電的客戶須尋找其他代工夥伴，並無礙台積電營運表現。
外媒引述研究機構最新報告指出，Google下一代張量處理器（TPU）捨棄先前採用的台積電CoWoS先進封裝，轉向Intel的EMIB-T封裝技術。這是採用矽通孔（TSV）技術的下一代EMIB晶片，EMIB-T中的「T」代表TSV，用來供電。
該研究機構指出，EMIB-T仍落後於台積電的CoWoS平台，例如台積電已部署DTC∕eDTC整合技術，並在整合電壓調節器及主動式本地矽互連（LSI）方面處於領先地位；儘管EMIB-T縮小和台積電的差距，但Intel相較台積電量產多年的封測生態系統，仍有差距。
此外，外電先前也傳出，Google評估向Intel大舉下單，計畫在2028年委託Intel生產製造超過300萬顆TPU自研AI晶片。
法人機構表示，轉單的最主要原因是台積電產能極度吃緊，隨著全球AI浪潮爆發，各大雲端巨頭與AI公司都在搶奪台積電的先進製程與CoWoS等先進封裝產能。因此台積電客戶開始尋求供應鏈多元化，包括Intel或Samsung。市場預估Google在2027至2028年間的TPU總產量需求將超越600萬顆。在台積電產能供不應求、成本逐步上升的狀況下，Google拉攏Intel作為晶片代工的第二供應來源。
與此同時，輝達也在測試Intel技術，能否用於生產即將推出的處理器，須把4個Compute Die封裝在一個單位上，但尚未下單，可是已投資50億美元入股Intel，持股比例近5% ，未來不排除也會使用Intel Foundry。
分析師表示，雖Intel迎來大訂單，但此合作在實際量產與交付上面臨考驗，預定在2028年生產，這意味著Intel的18A系列製程必須在未來二年內順利步入商業成熟期，良率表現將是決定其能否如期如質交貨的勝負關鍵。
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