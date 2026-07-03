世足賽掀收視熱 中華電Hami Video訂閱成長3.7倍

2026 FIFA世界盃賽事如火如荼，巴西、法國、挪威等強隊陸續晉級，16強賽將於本週日（5日）凌晨起登場。中華電信表示，MOD、Hami Video完整直播104場全賽事，隨著賽事持續吸睛，Hami Video電視運動館訂閱較上屆成長3.7倍。

中華電信指出，隨著梅西、C羅、姆巴佩等球星關鍵表現，帶動MOD、Hami Video一波波收視熱潮。

Hami Video提供24小時專屬足球頻道與回看功能，隨時想看就看克服時差限制，最受歡迎的熱點回看，一鍵即達精彩進球點，精準掌握賽事關鍵時刻，帶動Hami Video電視運動館網路天數型方案訂閱數，於開賽前17天即成長為上屆同期的3.7倍，最高同時上線數則落在6月30日巴西「森巴軍團」和日本「藍武士」，最終巴西逆轉比分的一球。

此外，中華電信指出，為提供球迷絕佳觀賽視野，中華電信於16強賽起，每場都將提供廣受好評的獨家動態雷達視角，不僅全場無廣告、賽後還有原音訪問，歡迎球迷持續鎖定MOD、Hami Video盡情享受四年一度的足球熱潮．

本屆FIFA世界盃小組賽階段，全民觀賽熱潮已逐漸升溫，MOD熱點回看前三名為球王梅西帽子戲法、南韓捷克全場精華、中村敬斗抽射得分，前十名與梅西相關熱點即占了四席，球王話題無疑是最受關注重點。

此外中華電信指出，Hami Video動態雷達視角流量表現最佳場次為「6/20巴西與海地之戰」，統計該場賽事數據，使用動態雷達視角觀看的收視人次佔整體收視人次約三分之一，持續創造歷屆大賽最佳科技轉播表現。

中華電信指出，以高品質、穩定及創新科技的轉播服務陪伴國人一起瘋足球，即日起至7月20日期間，提供客戶最多元實惠的收視方案，包括網路門市新租MOD家速方案，最高加碼送Hami Point 2,000點；行動、寬頻客戶加購Hami Video電視運動館年約方案（綁約12個月），每月只要129元並加碼贈Hami Point 100點；於Hami Video網路/APP訂閱電視運動館90天方案優惠價399元、180天方案優惠價699元。