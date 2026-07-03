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英飛凌德勒斯登新廠啟用！50億歐元押注AI電源、車用與工業功率半導體
功率半導體大廠英飛凌今（3）日宣布，位於德國德勒斯登的智慧功率晶圓廠（Smart Power Fab）正式啟用，較原定計畫提前數月投產。該廠總投資達50億歐元，為英飛凌史上最大單筆投資，也是德國近年重要高科技投資案之一，預計將新增1,000個直接就業機會。隨新廠投產，英飛凌德勒斯登基地產能將翻倍，並成為全球最大的功率半導體及類比／混合訊號技術生產基地。
英飛凌表示，新廠將支援AI資料中心供電、再生能源、電網、軟體定義汽車與工業應用等關鍵市場。執行長Jochen Hanebeck指出，AI資料中心、汽車電子與能源轉型都需要更高效率的電力管理技術，智慧功率晶圓廠將提供未來關鍵技術所需產能，也有助強化全球AI基礎建設與關鍵產業供應鏈安全。
德國總理默茨也表示，英飛凌新廠啟用顯示德國與歐洲仍是重要工業中心，功率半導體是能源轉型、未來交通與AI基礎建設的重要技術，對歐洲提升技術主權與供應鏈韌性具有關鍵意義。
新廠主打高度數位化與智慧製造，英飛凌指出，透過數位孿生、AI演算法驗證，以及與奧地利菲拉赫工廠採「虛擬一體化工廠」模式協同運作，新產品與新製程認證速度可加快，產能爬坡速度最高可達過往兩倍，使公司能更靈活掌握AI等新興市場需求。
英飛凌也強調，新廠採永續製造設計，生產系統不使用天然氣，並導入水處理與閉環水循環系統，預計約90%生產用水可循環利用，最多可回收約45%能源，降低半導體製造環境足跡。
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