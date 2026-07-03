快訊

寵物部落前進「全台最大寵物展」打造限定展區 好禮拿不完

世足賽／賽後穿已故隊友戰袍致敬 C羅：若塔與我們同在

LINE免費貼圖4款！「蛤」字必下載爽用半年、熊大兔兔動態圖超Q

聽新聞
0:00 / 0:00

英飛凌宣布 投資50億歐元的德勒斯登智慧功率晶圓廠提前投產

經濟日報／ 記者鐘惠玲/即時報導
英飛凌德國德勒斯登智慧功率晶圓廠提前投產，圖中由左至右為德國數位轉型暨政府現代化部長Karsten Wildberger、英飛凌執行長Jochen Hanebeck、德國薩克森州州長Michael Kretschmer。照片／英飛凌提供
英飛凌德國德勒斯登智慧功率晶圓廠提前投產，圖中由左至右為德國數位轉型暨政府現代化部長Karsten Wildberger、英飛凌執行長Jochen Hanebeck、德國薩克森州州長Michael Kretschmer。照片／英飛凌提供

晶片大廠英飛凌宣布，正式啟用其位於德國德勒斯登的智慧功率晶圓廠，較原計劃提前數月投產。該項目總投資達50億歐元，是英飛凌史上規模最大的單筆投資，也是德國近年來最大的投資項目之一。

英飛凌指出，隨著前述新工廠的投產，該公司在德勒斯登基地的產能將翻倍，並成為全球最大的智慧功率半導體和類比/混合訊號技術生產基地。

英飛凌執行長 Jochen Hanebeck表示，新工廠的投產恰逢其時。智慧功率晶圓廠正在為未來關鍵技術提供急需的產能支援，從AI資料中心供電到軟體定義汽車，再到再生能源等領域。

英飛凌也提到，新的智慧功率晶圓廠透過全面推行數位化實現生產效率的大幅提升，可根據市場需求將產能爬坡速度提升至以往的兩倍，例如工廠建築及生產設備布局均通過數位孿生技術提前進行規劃與最佳化，系統與技術驗證則借助AI演算法完成。此外，德勒斯登工廠與英飛凌位於奧地利的菲拉赫工廠透過 「虛擬一體化工廠」模式實現協同運作，使新技術和新產品的認證速度較以往大幅提升。

依照英飛凌規畫，未來德勒斯登廠生產的半導體產品將廣泛應用於包括AI資料中心電源的高效供電的場景，同時還將服務工業和汽車領域的眾多應用。

半導體 晶圓 德國 英飛凌

延伸閱讀

英飛凌完成對ams OSRAM非光學類比/混合訊號感測器業務的收購

英飛凌完成收購 ams OSRAM 感測器業務 強化車用、工業與醫療布局

輝達攻智慧工廠 協助企業用戶更快取得算力 台鏈扮要角

川普又點名台灣：台積電亞利桑納設廠規模將翻倍

相關新聞

英飛凌德勒斯登新廠啟用 50億歐元押注AI電源、車用與工業功率半導體

功率半導體大廠英飛凌今（3）日宣布，位於德國德勒斯登的智慧功率晶圓廠（Smart Power Fab）正式啟用，較原定計畫提前數月投產。該廠總投資達50億歐元，為英飛凌史上最大單筆投資，也是德國近年重要高科技投資案之一，預計將新增1,000個直接就業機會。隨新廠投產，英飛凌德勒斯登基地產能將翻倍，並成為全球最大的功率半導體及類比／混合訊號技術生產基地。

載板廠小心了！三星、SK海力士「賺很大」竟要載板供應商降價

記憶體價格飆漲，南韓三星、SK海力士獲利攀高之際，韓國印製電路板暨半導體封裝產業協會（KPCA）透露，兩大記憶體巨頭要求上游載板供應商降價，並吐回上半年載板漲價幅度。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。