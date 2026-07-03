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英飛凌宣布 投資50億歐元的德勒斯登智慧功率晶圓廠提前投產
晶片大廠英飛凌宣布，正式啟用其位於德國德勒斯登的智慧功率晶圓廠，較原計劃提前數月投產。該項目總投資達50億歐元，是英飛凌史上規模最大的單筆投資，也是德國近年來最大的投資項目之一。
英飛凌指出，隨著前述新工廠的投產，該公司在德勒斯登基地的產能將翻倍，並成為全球最大的智慧功率半導體和類比/混合訊號技術生產基地。
英飛凌執行長 Jochen Hanebeck表示，新工廠的投產恰逢其時。智慧功率晶圓廠正在為未來關鍵技術提供急需的產能支援，從AI資料中心供電到軟體定義汽車，再到再生能源等領域。
英飛凌也提到，新的智慧功率晶圓廠透過全面推行數位化實現生產效率的大幅提升，可根據市場需求將產能爬坡速度提升至以往的兩倍，例如工廠建築及生產設備布局均通過數位孿生技術提前進行規劃與最佳化，系統與技術驗證則借助AI演算法完成。此外，德勒斯登工廠與英飛凌位於奧地利的菲拉赫工廠透過 「虛擬一體化工廠」模式實現協同運作，使新技術和新產品的認證速度較以往大幅提升。
依照英飛凌規畫，未來德勒斯登廠生產的半導體產品將廣泛應用於包括AI資料中心電源的高效供電的場景，同時還將服務工業和汽車領域的眾多應用。
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