Meta 計劃進軍雲市場 法人：科技巨頭的資源調度 而非需求衰退訊號

市場求出，Meta正規劃透過內部Meta Compute計畫切入AI雲端服務市場，法人機構表示，若計畫落實，意味Meta將從AI基礎設施使用者轉為雲端服務供應商，且應是科技巨頭內部的資源調度，而非市場需求衰退的訊號。

國內大型法人機構表示，Meta規劃透過內部Meta Compute計畫切入AI雲端基礎設施市場，將既有大規模資料中心、AI晶片與運算資源對外商業化。初步方向包含兩種服務模式，其一為模型存取服務，讓企業與開發者透過API使用Meta託管的AI模型，商業模式類似AWS Bedrock；其二為原始算力出租，提供GPU與高效能運算資源，模式接近CoreWeave等新型AI雲端業者。此舉有助於Meta提升運算資源使用率，並回收近年投入AI基礎建設的龐大資本支出。

同時，若Meta正式進入AI算力租賃市場，為了與AWS、Azure、Google Cloud及CoreWeave等業者競爭，短期內勢必採取具競爭力的價格策略，以吸引外部開發者與企業客戶。此一趨勢將使應用層AI企業成為主要受惠者，主因算力取得成本下降，有助於降低AI產品部署與推論成本，進一步加速AI應用商業化落地與普及。

換言之，AI產業重心將逐步由基礎模型與算力建設，轉向應用變現能力與落地速度。同時，並不認為Meta對外出租算力代表AI算力需求已經見頂，因為參考xAI將Colossus 1算力大規模外租的案例，市場上出現算力出租現象，較可能是大廠在晶片世代交替與資料中心建設過渡期中的資源調度，而非需求衰退訊號。

大型科技企業透過活化既有算力資產，可籌措更多資金，為下一輪規模更大、技術更先進的AI基礎設施競賽做準備。因此，算力外租反而顯示AI基礎設施仍處於高強度投資與快速演進階段。