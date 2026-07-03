台積增資亞利桑那廠200億美元 經長：台灣產能仍第一

經濟部投資審議會昨日通過，台積電以兩百億美元（約台幣六三八二億元）增資美國亞利桑那廠，用以建置十二吋晶圓廠及先進封裝廠。

投審司官員表示，自二○二○年底至今，投審會已第六次核定台積電投資及增資美國，合計核定四百四十億美元。

官員表示，投審會審查的是台積電美國亞利桑那廠資本額、股本；至於台積電承諾美國總統川普投資一六五○億美元，也有可能是來自海外借款，不一定須經過投審會審查。

美國總統川普指稱台積電在亞利桑那州晶圓廠的規模將倍增，引發產能加速外移疑慮。經濟部長龔明鑫二日受訪時表示，台積電在美是否有新廠規畫，以台積電宣布為準，不過，台積電在台灣仍有十六座廠房正在規畫或興建當中，台灣先進半導體產能仍為世界第一，「美國再怎麼蓋也不可能是這個數量」。

不過，川普已經放話，在他任期結束前，美國晶片市占率要達到五成，如果台積電不配合，是否將被報復？龔明鑫說，要相信台積電董事長魏哲家是非常有智慧的人，他可以處理這些事，「你放心」。