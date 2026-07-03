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升級版 iPad Pro 2027年問世
知情人士透露，蘋果籌備明年推出升級版的iPad Pro系列、及重新設計的入門款MacBook Pro，進一步擴充以iPhone問世20周年為核心所規劃的新產品陣容。
彭博資訊報導，蘋果正在測試四款規劃明年春季問世的新款iPad Pro，將繼續保留現有的11英吋和13英吋兩種螢幕尺寸，更新將主要聚焦在精進內部配置，包括採用性能更強的新款晶片。
報導指出，蘋果同時還在開發一款改版後的入門款MacBook Pro，內部代碼「K104」，最快可能於明年上半年推出。
知情人士說，蘋果一個月前已完成內部代碼「J804」的改版入門款MacBook Pro，規劃今年推出，沿用目前設計，但採用M6晶片。
此外，蘋果也希望最快明年上半年推出第一款M7處理器，從目前的M6世代快速過渡，加強優化自家晶片，以因應更具挑戰的人工智慧（AI）工作負載。蘋果發言人拒絕置評。
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