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蘋果將推五款 iPhone 台積電、鴻海等躍大贏家

經濟日報／ 編譯季晶晶劉忠勇、記者陳昱翔／綜合報導
蘋果。路透
蘋果。路透

據日媒報導，蘋果計劃今年下半年至明年上半年共推出至少五款新iPhone，為該公司多年來數一數二積極的新機推出行動；市場預料，包括台積電（2330）、鴻海、大立光、新日興等蘋果供應鏈有望受惠最深。

市場預估，蘋果今年全年iPhone整體產量將遠超過2.2億支；其中，首次推出的折疊iPhone產量更將達約1,000萬支，高於先前預估，並冀望運用龐大採購量的議價權優勢，爭搶全球智慧手機市占。

知情人士透露，蘋果已告知供應商，準備在今年生產約1,000萬支折疊iPhone，蘋果也已為今年下半年的新機，訂購足以生產8,000萬支iPhone Pro、iPhone Pro Max以及折疊iPhone的零組件。

不僅如此，蘋果已向一些供應商預測，下半年新款iPhone總產量為8,500萬支，並要求為預定今秋發表新機（暫稱iPhone 18）的高階機種，保留一些用於iPhone 17系列的通用零組件。

一家關鍵蘋果供應商的一位主管透露，「市場對iPhone 17系列的需求相當不錯，但我們被告知要刻意為iPhone 18系列保留通用晶片和零組件」。

值得注意的是，蘋果今年包含現有及即將推出的iPhone總產量將超過2.2億支，運用強於同業的議價權來取得記憶體晶片與零組件。

此外，知情人士表示，蘋果也計劃明年發表至少兩款新iPhone，包括標準版iPhone 18及新款iPhone Air。

除手機銷售市場，針對手機晶片採購，彭博資訊報導，知情人士透露，蘋果公司正和遭美國國防部列入黑名單的中國大陸記憶體晶片業者長鑫存儲和長江存儲，洽談採購晶片，用於在中國大陸銷售的產品，希望降低記憶體短缺帶來的衝擊。

蘋果 iPhone 新日興

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