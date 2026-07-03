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川普：亞利桑那廠規模倍增

經濟日報／ 國際中心、記者余弦妙江睿智／綜合報導

美國總統川普1日表示，台灣正在擴大亞利桑那州、興建中的晶圓廠規模一倍，將幫助在他本屆任期結束前，提高美國晶片市占率至50%。

福斯商業新聞網報導，川普在啟程前往安德魯聯合基地前表示：「我們正在創造更多就業，現在的就業人口比我國史上任何時候都還多。」他說，這些新晶圓廠將在未來一年內啟用，且產業龍頭台積電（2330）等來自台灣的晶片商，正加碼投資美國，「這家舉世最大的企業，其實就是那家晶片廠，而他們正在到來，他們正在亞利桑那州建廠，且他們剛才宣布將擴增規模一倍。在我卸任時，我們可能會擁有50%晶片市場。」

報導指出，台積電拒絕置評。行政院發言人李慧芝昨（2）日回應，企業赴美投資均為自主規劃，相關投資內容應以企業對外說明為主。經濟部長龔明鑫則說，尊重台積說明，他強調，台積在台灣包括CoWoS在內，規劃及興建的廠達16座，在台產能仍是世界第一。

台積電規劃將投入1,650億美元，協助在美國打造自給自足的AI晶片供應鏈，包含在鳳凰城的三座晶圓廠、兩座在亞利桑那州的先進封裝設施，以及一座開發下一代技術的研發中心。

川普 亞利桑那州 台積電

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