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竹科新貴聚集效應 竹市關新里 全台最有錢

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

財政部公布2024年綜所稅初步統計專冊，全國最富里前五名大洗牌，竹科新貴聚集地的新竹市東區關新里，受惠於竹科效應，重新奪回冠軍寶座，無論是綜合所得總額平均數459.2萬元、中位數343.4萬元，皆拿下全台之冠。

財政部公布2024年綜所稅申報初步核定統計專冊。據統計，當年度總申報戶約698萬戶。以縣市來看，綜合所得總額平均數，以新竹市152.3萬元續居全台之首，新竹縣以137.1萬元排名第二，台北市以133.6萬元位居第三，第四、第五名分別為新北市89.9萬元、桃園市87.8萬元。

全台2024年的最富里排名，仍集中在北台灣，且前五名有三名集中在新竹縣市。在近年AI等新興科技產業的帶動下，科技新貴薪資水漲船高，竹科工程師聚集地、新竹市東區關新里以綜合所得總額平均數459.2萬元拿下第一，遙遙領先第二名逾百萬，中位數也有343.4萬元。

第二名則是台北市士林區永福里平均數為354.8萬元、中位數僅73.2萬元。據了解，永福里位在陽明山仰德大道二段兩側，不少獨棟別墅，有不少名人、企業家定居，拉高平均所得水準。

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