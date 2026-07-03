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Meta要賣AI算力 緯創：大家都還在追產能

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導

AI泡沫化疑慮再起，緯創（3231）董事長林憲銘昨（2）日強調：「大家都還是在追產能」，不擔心PC、AI伺服器供應鏈缺料問題，對AI伺服器商機持續抱持正面看法。

林憲銘是在Meta傳出要出售算力，引發市場憂心科技巨頭AI投資放緩後，全球三大AI伺服器代工廠當中，第一個出面喊話，提振信心的重量級大咖。

林憲銘昨日出席緯創集團旗下緯育AI Talent論壇受訪指出，大家仍在追產能，需求滿穩定、沒有出現鬆動。近期PC、AI伺服器雖有缺料情形，但他很有信心地表示「都會解決」，會完成客戶交辦任務。

緯創2025年啟動「算力捐贈計畫」，每年捐出100萬小時的GPU算力給新創與學術機構，今年持續啟動，但僅上半年需求已經大增到120萬小時。

林憲銘說，下半年會提供120萬小時的GPU算力，累計今年上看240萬小時的GPU算力；但AI算力服務申請相當踴躍，今年提供的AI算力可能仍不夠用。

林憲銘指出，提供算力的核心目標是希望使用者有長遠計畫，透過使用充足算力，產生新的應用、創造新科技，或培育新的商業模式（business model）。

林憲銘強調，台灣轉型關鍵在於從硬體製造轉變為善用AI技術的應用大國，不能以過去的人海戰術與舊有模式與全球競爭，必須轉換思維，創造下一個層次的競爭力。

他指出，緯創內部也大量使用AI詞元（Token），正在思考如何提升使用效率，研究未來自行產生的Token轉換為商業價值的可能性。

緯創也積極與新型雲端服務大廠（NeoCloud）合作，開拓全新商機。

緯創 伺服器 Meta

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