快訊

投資九把刀「功夫」慘賠…直言TaiwanPlus是災難！李遠為「制度」道歉

與蔣萬安防災較勁 只見賴總統的「韌性雙標」

中颱「巴威」今晚轉強颱挑戰年度風王 吳德榮：下周五、周六影響最劇

聽新聞
0:00 / 0:00

輝達攻智慧工廠 協助企業用戶更快取得算力 台鏈扮要角

經濟日報／ 編譯劉忠勇、記者蘇嘉維蕭君暉／綜合報導
輝達和AI雲端業者合作，透過營收分成和信用支援的模式，部署「大型、多租戶AI工廠」。路透
輝達和AI雲端業者合作，透過營收分成和信用支援的模式，部署「大型、多租戶AI工廠」。路透

輝達在官網發布新聞宣布，正和AI雲端業者合作，推出全新AI基礎設施合作模式，將以營收分成和信用支援的模式，與AI雲端服務業者共同部署「大型、多租戶AI工廠」，協助新創公司、模型開發商、企業與研究機構更快取得AI運算資源，也為輝達打造運算用量的經常性收入。

輝達揪伴強攻AI工廠商機，最新AI基礎設施合作模式希望讓算力滲透至更多企業用戶。法人預期，鴻海（2317）、廣達、緯創緯穎等AI伺服器與基礎設施供應商，可望持續受惠。

輝達衝刺AI工廠
輝達衝刺AI工廠

鴻海昨（2）日表示，已是輝達推動AI基建布局的重要合作夥伴之一，共同推動新一代AI工廠與先進製造能力。鴻海透露，旗下美國德州休士頓廠區將利用輝達的AI系統提升製造能力，包括GB300托盤模組（tray modules）；並以數位孿生（Digital Twins）設計與驗證工廠結構、AI及機器人系統，展現AI技術在先進製造場域的實際應用。

鴻海董事長劉揚偉之前表示，全球正邁向AI工廠時代，算力需求持續爆發，預計到2030年，全球資料中心投資金額將達1.6兆美元。

輝達執行長黃仁勳稱新一代資料中心稱為AI工廠，核心不再是儲存和傳輸檔案，而是生產詞元（Token）成為程式碼、答案、設計、行動和服務的原材料。全球目前有近40個國家部署以輝達基礎設施驅動的AI工廠，將基礎建設投資轉為創造經濟價值的生產系統。

根據輝達揭露的這套新模式內容，AI雲端業者透過輝達DSX平台建置的AI工廠提供雲端運算服務，大規模產生算力。輝達除銷售晶片產品，也分得支援算力帶來的雲端營收。輝達不僅賣AI硬體產品，還提供算力給有需要的業者，減輕新創、中小企業的投資負擔；輝達可望擴大營運版圖，取得穩定分潤營收。

澳洲業者Sharon AI與Firmus為首批合作夥伴。Sharon AI與輝達簽訂六年策略合作，將在澳洲新增72MW（百萬瓦）資料中心容量。

輝達 緯穎 緯創

延伸閱讀

輝達攜AI雲端業者建大型AI工廠 營收分成開闢持續收益來源

緯創攻智慧工廠 AI 平台

韓媒：三星晶圓代工先進製程近滿載 新訂單改採配額制

Meta傳進軍AI雲端服務 出售多餘算力拚回收數千億美元投資

相關新聞

台積增資亞利桑那廠200億美元 經長：台灣產能仍第一

經濟部投資審議會昨日通過，台積電以兩百億美元（約台幣六三八二億元）增資美國亞利桑那廠，用以建置十二吋晶圓廠及先進封裝廠。

資金從股市轉房市？戴德梁行顏炳立：還得等

台股屢創新高，市場關注股市獲利是否轉進房市，但戴德梁行董事總經理顏炳立昨日直言，房市今年就是一個字「等」，等價格、等交易量，也等政策與資金條件改變。他認為，資金目前仍留在股市，房地產已不再是資金首選，下半年房市仍將呈現量縮、價緩跌格局。

載板廠小心了！三星、SK海力士「賺很大」竟要載板供應商降價

記憶體價格飆漲，南韓三星、SK海力士獲利攀高之際，韓國印製電路板暨半導體封裝產業協會（KPCA）透露，兩大記憶體巨頭要求上游載板供應商降價，並吐回上半年載板漲價幅度。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。