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MCU台廠各擁優勢 營運帶勁

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

台灣微控制器（MCU）廠新唐（4919）、盛群、雅特力、松翰、笙泉等各擅勝場，其中，新唐的營運規模稱冠本土同業，還擁有晶圓製造產能，並跨足造就信驊成為台股股王的遠端伺服器管理晶片（BMC）業務；雅特力則有母公司智原的奧援，今年呈現強勁成長態勢。

新唐前五月合併營收為132.18億元，年減2％，首季順利轉虧為盈，每股純益為0.02元。該公司先前在法說會中表示，首季業績呈現季增，後續將會循此軌跡繼續前進。

新唐除了MCU業務之外，目前以BMC產品線的發展最為受到矚目。該公司指出，資料中心機架內的BMC需求顆數持續增加，已經是系統模組化的必要元件，BMC客戶對其黏著度高，另外也送樣拓展新的雲端服務供應商（CSP）客戶。

展望2028年到2030年，新唐強調會持續深耕AI與伺服器領域。

配合AI市場技術演進，因應北美CSP與ODM客戶的需求，該公司將於今年第4季推出下世代BMC與SMC產品。

雅特力前五月合併營收為12.47億，年增率達84.1％。雅特力先前提到，並非仰賴單一產品或客戶，而是來自多元產品線與市場策略同步發酵。

首季的成長動能包括既有客戶與應用持續深化，多項既有客戶的新產品已陸續進入量產階段，同時在新客群與新應用方面，策略性切入多個新興領域，初期出貨量已顯著放大。

新唐 松翰 盛群

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