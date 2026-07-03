微芯MCU漲價 新唐大贏家 盛群、松翰等也有利
業界流傳微控制器（MCU）暨類比IC大廠微芯（Microchip）對客戶發出的漲價通知函，從8月中起調漲部分產品報價。
據悉，目前MCU供應嚴重吃緊，市場搶貨狀況嚴重，引爆新一波漲價行情。台廠中，華新麗華集團旗下MCU廠新唐（4919）產品與微芯產品重複度最高，微芯漲價，新唐受惠最大；盛群、松翰、義隆、笙泉等也將處於有利的漲價環境。
今年以來包括德儀、英飛凌、恩智浦、意法等IC大廠於先前都已陸續傳出漲價消息，微芯因為產品線相當廣泛，有半導體業「礦坑裡的金絲雀」之稱，是業界景氣的風向球，如今該公司也傳加入漲價行列，被外界視為是整體半導體通膨情況進一步定調。
根據業界流傳的微芯漲價通知，該公司的報價變更將適用於8月14日生效的訂單與出貨。相關價格調整主要是反映持續的市場壓力，包括原材料、人力、物流與能源成本的增加。儘管該公司持續專注於提升營運效率，但依然無法完全抵銷來自於供應商、封裝與晶圓代工領域所造成的製造成本上漲。
微芯於信中強調，該公司會持續致力於提供高品質、創新的解決方案，以及卓越的服務，感謝客戶願意合作共同面對當前的市況。
台廠方面，新唐日前在法說會中提到，供應鏈成本壓力確實存在，對其成本架構有所影響，惟該公司仍在思考擴大市占與維持獲利之間取得平衡，若相關情況持續下去，雖然價格調整不見得會全面性進行，但一定會發生。
新唐已先調整6吋晶圓代工廠的價格，也對客戶反映記憶體相關部分，若趨勢延續，報價調整可能會擴及到更多產品線。
盛群先前則透露，已於3月檢視毛利較低的專案，並通知客戶進行價格調整。不過並不打算全面性調漲價格，希望在維持毛利的前提下持續擴大市占率。
微芯到今年3月底為止的2026財會年度營收約為47億美元，年增7.1％，約有近半業績來自微控制器業務貢獻，類比IC也占二成多的營收比重。如果以終端應用來看，該公司三成多業績是來自於工業應用，資料中心與運算是第二大應用，占比約一成多，車用占比也有一成多。
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