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Meta要賣AI算力 引發供給過剩、投資力道放緩疑慮 驚動市場

經濟日報／ 編譯劉忠勇、記者蘇嘉維／綜合報導
外電報導，Meta傳規劃向外部客戶出售多餘的AI算力及模型服務。 美聯社
外電報導，Meta傳規劃向外部客戶出售多餘的AI算力及模型服務。 美聯社

外電報導，Meta傳規劃向外部客戶出售多餘的AI算力及模型服務，與亞馬遜AWS、微軟Azure及Google Cloud等雲端三大咖競爭，市場按讚Meta業務將更多元化，但卻更憂心科技巨頭出現算力過剩情況，使得AI投資放緩。

「大咖算力恐過剩」的恐慌引發美國科技股1日大跳水，並衝擊台、日、韓股市昨（2）日表現，韓國KOSPI與KOSDAQ兩大市場都曾跌到熔斷，台股也一度重挫逾千點，惟鴻海（2317）、廣達緯穎等Meta伺服器夥伴表現相對淡定。

Meta傳出售多餘AI算力與模型
Meta傳出售多餘AI算力與模型

隨著AI需求高張，市場普遍認為全球主要雲端大咖都在瘋搶算力，要加大AI投資力道，使得市況更熱。Meta此時卻傳出要出售「多餘」算力，引發市場諸多疑慮。

彭博引述知情人士報導，Meta長期以來積極投資擴建資料中心及相關基礎設施，過去以自家AI使用為主，但現正組建新事業，將對外部客戶出售算力創造營收。

其中一項可能方案是銷售託管於Meta現有AI基礎設施的AI模型使用權，類似AWS的Bedrock服務。Meta負責運作資料中心和晶片以支撐模型運作，包括自家的Muse Spark模型，對使用模型的開發者收取使用費；以及考慮仿效新雲端業者如CoreWeave，直接出售算力。

了解計畫的人士透露，這些新業務屬於Meta Compute內部計畫一環，Meta Compute由Meta基礎設施負責人賈納爾丹（Santosh Janardhan）、Meta超智慧實驗室AI部門主管葛羅斯（Daniel Gross），以及Meta總裁麥科米克（Dina Powell McCormick）共同領導，負責打造Meta的AI基礎建設。

Meta將發展AI「超級智慧」列為首要任務，承諾投入數千億美元興建資料中心及其他AI基礎設施，並採購高價晶片，但投資人擔心Meta回收成本的能力。現在Meta要發展雲端服務業務，可能是回收部分投資的一條路。AWS、Azure和Google Cloud等雲端業務每季營收已達數百億美元。

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