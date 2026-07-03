三星帶頭砍載板價 SK海力士跟進 台鏈警戒

記憶體價格飆漲，南韓三星、SK海力士獲利攀高之際，韓國印製電路板暨半導體封裝產業協會（KPCA）透露，兩大記憶體巨頭要求上游載板供應商降價，並吐回上半年載板漲價幅度。

三星、SK海力士相關動作，牽動全球載板市場動態，台灣載板三雄欣興（3037）、南電、景碩同步備戰。近期載板市場供不應求、報價攀高，三星、SK海力士賺得缽滿盆滿卻帶頭砍價，引發市場擔憂其他大廠將「有樣學樣」要求降價，不利載板廠後市。

三星、SK海力士砍載板廠價格

相關消息衝擊下，全球載板相關個股昨（2）日全面重挫，日商挹斐電（Ibiden）在日股暴跌9.1%。台灣載板三雄欣興、南電、景碩也都收黑，欣興大跌逾5.8%，失守千元大關、收979元，景碩重挫逾5.8%，南電同步下跌2.5%。

韓媒ETNews報導，即便目前載板供給仍相當吃緊，三星與SK海力士在最新與載板供應商的價格談判中，仍要求降價，並撤回今年第1季平均約3%至4%的調漲幅度。

業界形容，這是南韓兩大記憶體大廠「大開殺戒、六親不認」，將成本壓力重新丟回供應鏈的舉動。

KPCA秘書長An Youngwoo證實，現階段多家載板廠正與三星及SK海力士進行下半年交貨價格協商，供應商已陸續接獲客戶要求重新議價，一旦談判朝買方有利方向發展，今年首季取得的調價成果恐將全數吐回，最快可能於下（8）月正式實施。

報導指出，三星與SK海力士今年初因應金、銅等原物料價格大漲，曾同意載板交貨價格平均調升約3%至4%，但近期原物料價格波動趨緩，兩大記憶體廠認為調價因素已消失，因此希望將下半年報價重新拉回原有水準。

KPCA高喊，即便近期金、銅價格漲勢較先前放緩，但整體原材料成本依舊維持高檔，加上能源、人工及設備折舊等支出同步增加，當前要求供應商降價，等同讓載板廠陷入「成本未降、售價先跌」雙重壓力，尤其未納入成本聯動機制的中型廠商，營運壓力將更為沉重。

業界分析，載板是AI GPU、ASIC及高效能運算（HPC）晶片不可或缺的重要材料，ABF載板仍維持供需偏緊格局，原本預期今年下半年報價仍具支撐，未料記憶體大廠率先發動價格攻勢，也讓供應鏈對後續議價能力產生疑慮。

KPCA更警告，若載板廠獲利持續遭壓縮，不僅將影響設備投資與產能擴充，也可能延後下一代先進載板及玻璃基板等新技術研發，長期恐削弱南韓半導體供應鏈競爭力，呼籲AI帶來的景氣紅利不應僅由晶片廠獨享，應向供應鏈合理分配，建立更具韌性的合作機制。