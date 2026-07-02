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緯創林憲銘：盼台灣成AI應用大國 未來競爭力靠人才質量

經濟日報／ 記者王郁倫／台北即時報導

緯創（3231）董事長林憲銘指出，面對台灣日益嚴峻的「少子化」挑戰，未來的經濟不能再靠「人數」創造，而是必須靠「質量」，而現在正是最好的時機利用AI提升人才質量，過去需要100人才能完成的工作，透過AI未來只需要5～10人就能做到，能彌補少子化帶來的人力空隙，更創造完全不同等級價值。

林憲銘2日指出，集團積極推動AI，不只是為了公司獲利，更是與整個社會共同進步，他期望台灣不要只停留在「製造AI設備的重要基地」，而是要真正轉型成為「AI應用的大國」，為推動AI應用，集團不僅對外捐贈了大量算力，從原本設定100萬小時加碼到240萬小時。

他表示，企業若只專注於獲利，就會失去對社會的責任，面對台灣少子化日益嚴峻，集團也不斷思索如何為社會、國家及利益關係人創造正面的影響力，並翻轉台灣在全球價值鏈中的定位，他表示，回顧科技發展，從PC、智慧型手機、網際網路到雲端，每一個階段的核心關鍵始終是「人才」，而未來經濟也不能靠人數撐，將必須靠好的質量的人才創造出來。

因此他期望台灣不要只停留在「製造AI設備的重要基地」，而是要真正轉型成為「AI應用的大國」。台灣過去的地位是靠極度辛苦努力得來的，但面對未來，不能再完全依賴過去那套「人海戰術」與單純的勞力付出，必須有思維上的轉變，善用AI基礎來創造下一波的高峰。

在企業內部，他也爆料半強迫地要求工程師必須使用AI算力，初期資源消耗極快，兩個月就燒掉大約6億Tokens，但他認為這是必要的過程，因為如果一開始就設立防線、想著如何管控，大家就會害怕而不敢使用，現在鼓勵大家用出成果後，才準備進入第二波階段，去思考如何有效管控、評估效率並建立使用規則。

林憲銘指出，雖然AI時代還存在許多科技倫理跟道德的爭議，比方AI創作IP是否具備智慧財產權？但儘管如此，大家仍然應該邊走邊學習調整，與其停在原地煩惱，不如先行動，而最關鍵，萬變不離其宗，根本還是在人才。

緯創

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