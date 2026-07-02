億光斥資8.64億元購泰國萬坪土地 新廠本月動工

緯創（3231）董事長林憲銘指出，面對台灣日益嚴峻的「少子化」挑戰，未來的經濟不能再靠「人數」創造，而是必須靠「質量」，而現在正是最好的時機利用AI提升人才質量，過去需要100人才能完成的工作，透過AI未來只需要5～10人就能做到，能彌補少子化帶來的人力空隙，更創造完全不同等級價值。

2026-07-02 21:19