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億光斥資8.64億元購泰國萬坪土地 新廠本月動工

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導

LED大廠億光（2393）2日代泰國子公司Everlight Electronics (Thailand) Co.,Ltd.公告，董事會通過以8.26億泰銖（折合台幣約8.64億元）向非關係人BAANPHO GREENPARK買下泰國北柳府BP工業園區逾12萬平方公尺土地。

億光董事長葉寅夫日前透露，今年資本支出達30億元，其中高達20億元將全力重砸在泰國廠的土地與廠房建置。這項東南亞建廠大計預計在本月正式動工，規劃於明年上半年展開運轉，並於下半年正式進入量產。未來新廠將主力生產光耦合器、Power類產品以及高毛利的車用產品。

法人分析，受地緣政治與全球供應鏈重組走勢影響，國際車廠與電子一線客戶紛紛拉高對「非中國、非台灣」產地來源的要求。億光泰國新廠正式投產後，整體產能規模將一舉超越現有的中國蘇州廠，成為億光全球最重要的海外製造樞紐與出貨基地，可望藉此優勢搶攻國際新客戶，為明年營運動能注入強心針。

泰國 億光 東南亞

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