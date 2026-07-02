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台廠搶攻泰國能源轉型商機 布局充電樁、微電網

中央社／ 曼谷2日專電

泰國加速推動能源轉型，積極發展AI和資料中心，帶動充電基礎設施、散熱及能源管理需求成長，數家台灣廠商看好當地市場發展潛力，在曼谷能源展上展示充電樁、散熱材料、微電網及企業解決方案，希望搶攻泰國能源轉型商機。

正在泰國舉行的「亞洲可持續能源週」是亞洲最具影響力的乾淨能源活動之一，參展的台達電泰國子公司泰達電在入口處設置大型展區，展示微電網、儲能及氫能等能源解決方案。

泰達電能源基礎設施團隊主管塔納瓦（TanawatPhenglao）表示，該公司主要協助推動能源轉型，提供微電網解決方案，涵蓋儲能系統、太陽能逆變器、風電及燃料電池等應用，盼助泰國企業朝向淨零碳排發展。

塔納瓦告訴中央社，隨著資料中心及電動車快速發展，能源需求持續增加，未來能源管理將結合再生能源、儲能及智慧電網，提高供電效率並降低碳排放。

同樣來自台灣的微星科技是第2次到泰國參加「亞洲可持續能源週」會展，充電儲能事業部經理楊在根也指出，泰國電動車市場近年快速成長，該公司約從3年前開始布局，約2年前開始在泰國市場正式銷售。

微星科技目前在泰國已推出家用及商用充電樁產品。面對規模龐大的中國業者競爭，楊在根表示，台灣產品在「安全性、產品設計及售後服務方面具有優勢」，並舉例該公司的充電樁設有多點溫度感測機制，可即時監測充電狀況，在異常時降低功率，大幅提高使用安全。

另一家台灣散熱材料業者、高柏科技歐洲分公司業務部課長林享廷則指出，AI運算、高效能運算及電動車持續推升散熱需求，近年該公司積極開發導熱板及導熱墊等產品，可應用於汽車、AI、5G及電子產業，目前除東南亞外，也布局歐洲及美國市場。

為期3天的「亞洲可持續能源週」主要聚焦再生能源、能源效率及能源儲存3大領域，除了有台灣、新加坡、日本、中國業者參展，會展外也舉行多場與能源轉型有關的論壇。

泰國國家石油公司（PTT）旗下以發電業務為主的全球電力協同公司（GPSC）總裁兼代理營運長西里梅（Sirimet Leepagorn）在論壇上點名台灣，並在簡報上秀出全球地圖及台灣的國旗指出，公司目前已投資台灣、美國、印度、寮國、中國、越南等海外市場。

西里梅表示，隨著AI及資料中心快速發展，能源轉型除了發展再生能源，也須同步提升電網及基礎設施能力，其中小型模組化反應器（SMR）也是未來選項之一。

泰國

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