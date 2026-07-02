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緯創聯手永在林業 打造全台首件森林碳匯專案

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

緯創（3231）2日宣布，與永在林業合作推動的森林碳匯專案通過環境部溫室氣體自願減量專案審議，成為全台首件採用加強森林經營方式的森林碳匯專案。透過永續森林經營與科學化碳匯管理，提升森林碳吸存能力，結合氣候行動與自然保育，為台灣自然碳匯發展建立重要示範案例。

本專案位於屏東縣車城鄉，專案內森林更新面積約96公頃，由緯創與永在林業合作推動，並由林業試驗所擔任專案註冊與執行顧問。永在林業則作為專業林業經營團隊，負責森林經營管理與技術規劃，透過森林撫育、疏伐及永續經營措施，提升森林健康與生長量，進一步增加森林碳吸存能力。

專案依據環境部溫室氣體自願減量機制推動，並採用環境部公告之「AR-TMS0002 加強森林經營碳匯專案方法學」。森林在生長過程中可吸收並固定大氣中的二氧化碳，並將碳儲存於林木與森林生態系中，成為重要的自然碳匯來源。透過加強森林經營，不僅能提升森林碳匯效益，也有助於維持森林生態系健康與生物多樣性。

本專案期間為20年，並可申請展延。未來專案將依方法學規範持續進行森林經營、碳匯量化與長期監測，減量成果須經第三方機構查證後送交環境部審查，並由環境部核發自願減量額度（Voluntary Emission Reduction Credits）。

緯創表示，企業邁向淨零排放的過程中，減碳仍是核心策略，而自然碳匯則為重要的補充機制。透過與永在林業合作推動森林碳匯專案，企業得以將氣候行動與自然資源管理結合，落實自然為本解方（Nature-based Solutions, NbS），並與全球氣候與生物多樣性治理趨勢接軌。

緯創

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