輝達推全新算力方案 GB300需求有望再提升

輝達（NVIDIA）近日鑑於工智能從模型研發階段邁入生產推理階段，算力需求激增，推出了全新合作模式，合作的 AI 雲廠商可使用英偉達全套大型算力基礎設施，同時通過收益分成、信貸配套模式平衡雙方收益。法人看好，此方案將有助於推升AI伺服器建置需求成長，廣達（2382）、鴻海（2317）、緯創（3231）等主要供應商有望受惠。

輝達表示，新興 AI 企業以往很難獲取重資產算力基礎設施，即便簽訂長期採購協議，也難以拿到算力建設所需融資。因此決定向高速擴張的 AI 生態開放算力資源，對象覆蓋新創企業、模型研發商、大型企業、科研機構及各地本土 AI 服務商。

合作方式為由AI雲端供應商進行AI工廠建置，輝達供應設備及融資支持，相對應的，未來輝達將會從營收中抽取部分比例做為分潤。如此一來，不僅降低了新興企業的使用門檻，同時輝達也為自己打造出一套與實際使用量掛鉤的持續性收入來源。

而對於廣達、鴻海、緯創等ODM廠來說，等於是找到了更多GB300的買家，提高訂單量的成長速度，隨著產能逐漸開出，營收將會進一步成長。