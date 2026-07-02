聽新聞
0:00 / 0:00
輝達推全新算力方案 GB300需求有望再提升
輝達（NVIDIA）近日鑑於工智能從模型研發階段邁入生產推理階段，算力需求激增，推出了全新合作模式，合作的 AI 雲廠商可使用英偉達全套大型算力基礎設施，同時通過收益分成、信貸配套模式平衡雙方收益。法人看好，此方案將有助於推升AI伺服器建置需求成長，廣達（2382）、鴻海（2317）、緯創（3231）等主要供應商有望受惠。
輝達表示，新興 AI 企業以往很難獲取重資產算力基礎設施，即便簽訂長期採購協議，也難以拿到算力建設所需融資。因此決定向高速擴張的 AI 生態開放算力資源，對象覆蓋新創企業、模型研發商、大型企業、科研機構及各地本土 AI 服務商。
合作方式為由AI雲端供應商進行AI工廠建置，輝達供應設備及融資支持，相對應的，未來輝達將會從營收中抽取部分比例做為分潤。如此一來，不僅降低了新興企業的使用門檻，同時輝達也為自己打造出一套與實際使用量掛鉤的持續性收入來源。
而對於廣達、鴻海、緯創等ODM廠來說，等於是找到了更多GB300的買家，提高訂單量的成長速度，隨著產能逐漸開出，營收將會進一步成長。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 Gmail帳號太中二怎麼修改？3步驟換掉Google ID、還有次數限制
📢 難尋4G 599吃到飽「問客服也沒用」！內行5招成功拿低價方案
📢追劇神技！Netflix「隱藏代碼」曝光 輸入5碼韓劇全跳出、還有星爺專屬彩蛋
📢 前進《動物森友會》Xpark海洋生物互動展！動森特典帽子超可愛
📢DJI Osmo Pocket 4開箱！獨旅6大實測福岡、糸島拍照攝影 還能拍富士山超勸敗
📢 小米Xiaomi 17T Pro開箱！徠卡長焦拍攝絕美人像、捕捉排球少年熱血瞬間
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。