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4員工涉違法將高階AI晶片輸中遭調查 美超微：已採取行政停職

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
美超微營收長Matt Thauberger親上火線澄清公司並非調查主體，強調營運一切正常，此事件不影響對客戶的服務。路透
美超微營收長Matt Thauberger親上火線澄清公司並非調查主體，強調營運一切正常，此事件不影響對客戶的服務。路透

針對近期美超微（Supermicro）近期捲入輝達人工智慧（AI）晶片走私至中國的調查。其台灣分公司因疑似涉及技術非法轉運，有員工遭檢調偵訊與聲押。對此，美超微營收長親上火線澄清公司並非調查主體，強調營運一切正常，此事件不影響對客戶的服務。

美超微營收長Matt Thauberger在其對供應商的聲明稿表示，「公司非常重視各位對美超微的信任，並感謝您選擇我們，以滿足AI、雲端與企業基礎設施方面的需求，因此，我相信有必要親自說明目前的情況」。

他說，過去幾天，媒體報導一項與美超微有關的台灣調查案件（指涉及將輝達AI晶片違法輸往中國）。「首先，同時也是最重要的一點，我要強調，相關主管機關已證實，美超微並非本次事件的主要對象。事實上，數個月以來，美超微一直向台灣主管機關提供必要資訊，並積極配合調查行動，助力案件推進」。

他也特別澄清，包括美超微台灣辦公室並未被任何政府機關搜索。「相反地，本周的事件，凸顯了我們與台灣主管機關的持續合作」。

他強調，本周一（29日）美超微在台灣的四名員工，因美超微向一家台灣科技公司進行的產品銷售，以及其調查案件，接受台灣主管機關的聲押與偵訊。

在此事件中，美超微主動配合主管機關，協助提供上述員工的辦公設施與電子裝置之存取權限；四名員工中，兩人目前受羈押，等待後續的相關程序；另外兩人已獲交保。

對任何違反法律或公司政策的行為，美超微抱持零容忍態度。美超微已立即對上述四名員工採取行政停職，直至台灣調查程序完成，以進行後續的適當措施。

Matt Thauberger進一步表示，此調查案目前仍在進行中，美超微尚未掌握完整的事件全貌。他也向客戶保證，此事件絕不會影響公司提供的產品與服務。

美超微

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