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林憲銘：台灣必須從硬體製造思維 轉型AI應用大國

中央社／ 台北2日電
緯創董事長林憲銘。聯合報系資料照
緯創董事長林憲銘。聯合報系資料照

緯創董事長林憲銘今天表示，面對少子化挑戰，台灣未來的經濟與繁榮不是靠人數與數量（Quantity）創造出來，而是要靠質量（Quality）。AI時代來臨是提升人才質量的最好時機，台灣產業必須從過去的「硬體製造」思維，轉型為「AI應用」大國。

林憲銘今天出席緯育AI Talent論壇致詞時透露，緯創內部有點「逼迫」工程師必須善用公司建立的算力，2個月內已經燒掉60億的Token（詞元，AI運算最小單位）。

雖然人工智慧（AI）創作在法律上、IP（智慧財產權）認定上還有很多爭議，但林憲銘認為，不能因為有爭議就不往前走，必須「邊走邊學習、邊調整」，用了之後才能找出規則。

為了鼓勵外界使用AI算力，緯創從一開始捐贈100萬個小時的算力，一路追加到270萬個小時。林憲銘直言，確實看到很好的效果，因為「越會用的人，他用得越深，成果會越大。」

他說，隨著AI提升人才的質量，過去要100個人才能做的事情，現在可能10個或4、5個人就能完成。如此一來，一方面能應對因為少子化、人才來源不足所產生的「空隙」，同時也能創造出不同等級、不同質量的價值。

林憲銘從歷史發展脈絡分析，從個人電腦（PC）時代、智慧型手機、網際網路革命、雲端一直到現在的AI，每一個階段都有不同的人才需求，而產業與技術變革的核心，始終是人才的延續與成長。

他坦言，台灣過去的優勢是靠辛苦努力得來的，「人家說我們是工作狂」。在過去還沒有站起來以前，如果就想要跟先進國家一樣享受每週工作36個小時，「我們早就被人家打趴了」。

然而，面對未來的國際競爭，林憲銘表示，不能再用舊思維，「完全靠這種努力、人海的做法，在下一波可能行不通。」

他呼籲，台灣必須把硬體製造的心態，轉變成應用的思維，學會善用AI這些技術，讓台灣掌握另一個層次的競爭力，進而翻轉、提升台灣在整個世界版圖裡的價值鏈。

緯創

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