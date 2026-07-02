川普喊美廠規模翻倍…龔明鑫指台積電在台將建16廠 「美國不可能是這數量」

美國總統川普幫台積電發話加碼，指亞利桑那州興建中的晶圓廠規模將擴大1倍，他任期結束前，美國晶片市占率可5成。經濟部長龔明鑫今日表示，經濟部不方便幫企業說什麼，但產能的部分，台積電台灣仍有16座新廠正在興建或規畫興建，而美國再怎麼蓋，也不可能是這個數量。

川普指稱台積電在亞利桑那州晶圓廠的規模將倍增，引發產能加速外移的疑慮，龔明鑫2日上午受訪時表示，台積電在美是否有新廠規劃，以台積電宣布為準，不過，台積電在台灣仍有16座廠房正在規劃或興建當中，台灣先進半導體產能仍為世界第一。

下午主持業務會報前再度強調，經濟部與台積電保持密切聯繫，對於企業投資規畫，經濟部還是要尊重企業的說法比較好，政府只是協助的角色，不便代企業發言。

產能方面，龔明鑫表示，根據台積電公布資訊，國內已在建廠或陸續規劃要建廠的，包括高階的CoWoS，就有16座，「所以，說實在話，美國再怎麼蓋也不可能是這個數量」。

不過，川普已經放話市占要5成，如果台積電不配合，是否將被報復？龔明鑫說，要相信台積電董事長魏哲家是非常有智慧的人，他可以處理這些事，「你放心」。