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宇隆：大股東伸興100%授權 續朝新事業轉型

中央社／ 台北2日電

精密零件機械加工廠宇隆日前董事長人事異動引起市場關注，宇隆總經理蔡銘東今天表示，經營團隊與大股東伸興進行溝通，大股東100%充分授權、支持態度正向，宇隆持續朝向減速機人形機器人以及人工智慧AI伺服器液冷等新事業轉型。

蔡銘東表示，宇隆在持續增加設備產能、規劃資本支出在美國設廠、擴大人才招聘、技術升級以及取得專利等項目，將獲得大股東及董事會的支持。

宇隆董事長日前異動引發市場關注，股價也大幅波動，6月29日宇隆發布新聞稿指出營運一切正常，持續以人工智慧伺服器AI液冷、智慧機器人雙軸布局為核心策略，在人事底定後，宇隆下午召開法人說明會，蔡銘東對外說明。

蔡銘東表示，今天大股東伸興並未在場，很多問題可能沒有辦法代為回答，他指出，站在法理角度，大股東確實可以啟動並行使權利，不過從個人角度來看，他認為應該可以採取比較能被各界接受的方式，才不會造成近期的爭議跟衝擊。

站在專業經理人角度，蔡銘東指出，6月22日公告的人事布局規劃，是否會對宇隆轉型新事業包括減速機以及北美機器人市場業務造成重大影響，是最為關注的重點。

為了明確宇隆未來管理運作，蔡銘東表示，經營團隊必須確認大股東伸興是否100%充分授權，「不是85%、90%或是99%」，他坦言，他和宇隆經營團隊確實與大股東伸興花了比較長的時間溝通。

蔡銘東指出，今天與宇隆經營幹部一起出席法說會，代表大股東伸興與宇隆經營團隊，對於100%授權認知已達成一致共識，也代表宇隆團隊將繼續朝減速機人形機器人和AI伺服器液冷等新事業轉型。

蔡銘東表示，爭取宇隆經營團隊獲得大股東100%授權，才能讓宇隆達到設定的各項經營目標，這也牽涉到宇隆合作對象、投資大眾以及國內外客戶、產學界以及協作廠商的權益，他指出，大股東伸興支持宇隆經營團隊的態度，一直都是正向。

宇隆在6月22日公告，原任董事長劉俊昌請辭董事長職務，當日生效，當天宇隆召開董事會，推舉宇隆董事暨家用縫紉機大廠伸興董事長林志誠，為宇隆新任董事長。

根據宇隆年報，截至今年3月底，伸興持有宇隆股權比重26.06%，為宇隆最大股東。

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