以鴻海 Bria 打造的三菱 ASX VR-e 已經在澳洲高速公路上測試

外電報導指出，基於鴻海（2317）旗下鴻華先進-創（2258）Bria平台打造的電動車即三菱ASX VR-e，已經在澳洲墨爾本的高速公路上行駛，預定今年底在紐澳市場上推出，可望為鴻海電動車部門增添新的成長動能。

外電指出，三菱即將推出的電動汽車預計將被稱為ASX VR-e——目前正在澳洲，並在今年晚些時候推出之前在當地道路上進行測試。這輛基於鴻華先進Bria的電動車在墨爾本被發現，其獨特的尾燈簽名和突出的前端空氣管道，很容易被辨別出來。

三菱ASX VR-e電動車，若與鴻華先進的Bria相比，三菱電動車的造型變化可能很少，可能意味著只會應用品牌的徽章和命名。目前在海外市場，Bria有兩種形式，一是帶有單電機的基本後驅版本，以及旗艦雙電機。

目前兩個版本都配備了57.5千瓦時的磷酸鐵鋰電池，後輪和全輪驅動版本的行駛里程，分別為516公里和466公里，該車型將在臺灣製造，澳洲將是第一個獲得三菱徽章版本的全球市場。

外界預期，三菱ASX VR-e將在小型SUV領域具有競爭力的價格，與比亞迪Atto 2、Jaecoo J5和GWM Ora 5等競爭。

三菱將於今年晚些時候正式推出這款車，預計將在年底前在當地展廳亮相。