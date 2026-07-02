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adGeek 參加 Meta 高雄行銷論壇 助南台灣中小企業 AI 行銷落地

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

生成式 AI 浪潮襲捲全球，成為企業數位轉型的關鍵動能。AI領先的行銷顧問業者adGeek（艾得基客）近日參加高雄市政府經濟發展局與Meta聯合主辦的「AI行銷即戰力：中小企業成長實戰論壇」。

高雄正從傳統重工業城市加速轉型為智慧科技城市，零售、餐飲、百貨及商圈等中小企業對於數位轉型的渴望日益迫切。相較於資源豐沛的大型企業，中小微型企業往往面臨人力有限、技術門檻高與數位能力不足的挑戰。adGeek作為Meta合作夥伴，深耕數位行銷與大數據分析。adGeek 表示，生成式AI普及，透過將AI導入日常營運與行銷流程，企業能以極低的成本和極高的效率，實現過去需要龐大團隊才能完成的精準行銷。

adGeek解析生成式AI在行銷領域的四大核心落地應用，包括自動化廣告素材生成，運用AI快速產出多版本、高質感的圖文與影音素材，大幅縮短設計時程。以及文案內容高效創作，針對不同社群平台特性與受眾喜好，秒級生成具吸引力的行銷文案。精準產業受眾分析，可透過大數據與AI模型的結合，找出新產業受眾，鎖定高價值潛在客群。以及廣告投放智慧優化，全天進行即時追蹤成效並動態調整預算，將每份行銷預算發揮最大效益。

adGeek指出，高雄具備完整的產業聚落與數位發展優勢，adGeek未來將持續響應政府政策，積極投入高屏地區的企業培力。透過整合中央、地方政府與國際科技巨頭的資源，adGeek也將持續舉辦AI應用工作坊與實務輔導，協助台灣的中小企業、傳統產業及新創團隊接軌「數據與 AI」雙軌轉型，在生成式AI時代行銷突圍。

Meta 高雄 中小企業

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